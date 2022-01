Leggende Pokémon Arceus è finalmente arrivato, e in questa guida vedremo come sbloccare la mossa Surf così da poter attraversare qualunque specchio d’acqua all’interno del gioco

Leggende Pokémon Arceus è finalmente disponibile per Nintendo Switch e già molti appassionati sono ormai incollati allo schermo della propria console in quest’avventura dal gusto nuovo per il famoso franchise che ci fa compagnia da ormai 20 anni. Arceus vuole essere il gioco del cambiamento all’interno della serie, iniziando con un’ambientazione che ci porta nel passato del mondo dei Pokémon, dove le cose funzionavano in modo diverso. Alcune cose però non cambiano mai, e in questa guida scopriremo come sbloccare la mossa Surf all’interno di Leggende Pokémon Arceus per potersi poi spostare in qualsiasi zona acquatica.

Una nuova veste per i Pokémon

Il nuovo Leggende Pokémon Arceus è un titolo che tende a cambiare molte cose rispetto ai titoli classici della serie. Essendo ambientato in un passato lontano, quando ancora l’umanità stava iniziando a conoscere i Pokémon, e anzi in questo caso erano ancora visti come creature selvagge potenzialmente pericolose. Anche per questo motivo all’interno di Arceus non sono disponibili le classiche MT o HM con cui far imparare ai propri Pokémon mosse utili come Surf che serviranno soprattutto per poter attraversare zone prima inaccessibili.

In questo nuovo titolo l’azione si sposta soprattutto sulla fase di cattura ed esplorazione e meno sul combattimento e sul percorso per diventare il miglior allenatore di Pokémon, tanto che il titolo è più guidato dalla storia e non è presente nemmeno una modalità multiplayer. Visti i cambiamenti in Pokémon Arceus, vediamo ora come sbloccare la mossa Surf.

Imparare a nuotare – Leggende Pokémon Arceus: come sbloccare la mossa Surf

Per sbloccare Surf bisognerà andare avanti semplicemente con la storia fino ad arrivare alla Costa di Cobalto, dove si dovrà poi completare le missioni date dal guardiano del luogo. Una di queste missioni vi chiederà di portare al guardiano un Dusclops, così che possa completare una ricetta per dare da mangiare a Basculegion. Una volta che questo Pokémon sarà stato nutrito, sarà accessibile tramite il proprio Flauto Celestica, e in questo modo potrete utilizzare finalmente la mossa Surf per spostarvi in qualsiasi specchio acquatico del gioco.

Mezzi speciali – Leggende Pokémon Arceus: come sbloccare la mossa Surf

La mossa Surf sarà fondamentale per muoversi all’interno della regione di Hisui, e dopo averla finalmente ottenuta potrete rivisitare le vecchie aree per catturare Pokémon prima inaccessibili e trovare anche nuovi oggetti. La mossa funziona in maniera molto simile ai vecchi giochi e potrete spostarvi cavalcando il vostro Basculegion e potrete anche combattere con i Pokémon acquatici, con stavolta la curiosa accortezza che i Pokémon non di tipo acquatico lotteranno su una piattaforma e non sopra l’acqua sospesi nel nulla. Ad ogni modo sarà sempre possibile anche utilizzare il Viaggio Rapido, che si sbloccherà per ogni luogo d’interesse importante del gioco visitato.

In conclusione

La nostra guida su come sbloccare la mossa Surf in Leggende Pokémon Arceus finisce qui, ma ci sono ancora molte cose da scoprire all’interno della regione di Hisui, come ad esempio il Pokédex completo del gioco, oppure come imparare la mossa Volo, o ancora come sbloccare costumi e vestiti bonus. Presto arriverà poi anche la nostra recensione.

Per restare aggiornati su tutti i titoli più importanti del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando per Instant Gaming.