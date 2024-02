Mercedes AMG GT 4 porte: l’anteprima del prototipo sportivo

Diamo uno sguardo esclusivo al prototipo della nuova Mercedes AMG GT 4 porte completamente elettrica: stile e tecnologia senza precedenti

In una sorprendente rivelazione, il prototipo della prima Mercedes AMG completamente elettrica è stato recentemente avvistato sulle strade tedesche, suscitando grande interesse nell’ambito automobilistico. Secondo le fonti più autorevoli, questa rivoluzionaria vettura sportiva dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel 2025. La visione del futuro elettrico di AMG è stata dichiarata da Ola Källenius, capo della Mercedes, oltre due anni fa. Il suo annuncio ha anticipato l’arrivo della prima AMG completamente elettrica entro il 2025. Quel futuro sembra ora essere più vicino, con il recente avvistamento del prototipo nelle vicinanze della sede di Stoccarda. La futura Mercedes AMG sarà basata sulla rivoluzionaria piattaforma AMG.EA. Una delle caratteristiche più intriganti è l’introduzione di un motore elettrico a flusso assiale, noto per offrire elevata potenza e coppia. Questa motorizzazione sarà abbinata a una batteria ad alta tensione da 800 Volt, indicando una significativa avanzamento tecnologico nel mondo delle auto elettriche.

Mercedes AMG GT 4 porte: i dettagli del prototipo

Il prototipo avvistato ha svelato un design straordinario con un corpo ultra-piatto che richiama la grazia della Mercedes EQXX. La parte anteriore, contraddistinta da una griglia chiusa, vede fari a LED che riflettono la classica stella a tre punte di Mercedes. I dettagli come il passo lungo, il montante inclinato e una sporgenza posteriore più lunga evidenziano l’impegno della casa automobilistica nel combinare estetica e funzionalità.

L’avvistamento del prototipo della Mercedes AMG GT 4 porte alimenta l’entusiasmo per l’elettrificazione dell’industria automobilistica di lusso. Con una tecnologia avanzata e un design affascinante, la prima AMG completamente elettrica promette di ridefinire gli standard nel mondo delle auto sportive. L’attesa per il suo debutto ufficiale nel 2025 è palpabile, lasciando i fan dell’automobilismo con la promessa di un futuro elettrico avvincente.

