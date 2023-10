Il nuovo Smartphone Samsung Galaxy A54 5G da 256 GB è finalmente disponibile in offerta presso tutti gli store EURONICS fino al 25 ottobre

Fino al 25 ottobre è possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il nuovo nuovo Smartphone Samsung Galaxy A54 5G da 256 GB Awesome Graphite. Questo smartphone è caratterizzato da un’esclusiva finitura in vetro, l’impeccabile disposizione delle fotocamere e le colorazioni alla moda il design di Galaxy A54 5G è semplicemente Awesome in tutto e per tutto. Inoltre, tra i punti di forza troviamo: profili eleganti e linee minimal, VDIS e funzionalità Auto-Framing, OIS e sensore d’immagine avanzato ed un’alta visibilità negli ambienti esterni. E se non bastasse, 5G super veloce: libera tutta la velocità e la potenza della rete 5G, supera i tuoi limiti e ottimizza la produttività.

Smartphone Samsung Galaxy A54 5G da 256 GB in offerta da Euronics: i dettagli

Il nuovo Smartphone Samsung Galaxy A54 5G è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida fino al 25 ottobre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico notebook scontato al prezzo di 399,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 133,00 €/mese per 3 rate. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Caratteristiche tecniche

Questo Smartphone Samsung Galaxy A54 5G da 256 GB è davvero leggero, con una batteria potente, che garantisce prestazioni ottime. Il design e la qualità sono davvero ottimali. Tra le caratteristiche principali del prodotto troviamo:

Processore 2.4GHz, 2GHz

Peso (g) 202

Velocità CPU 2.4GHz, 2GHz

Tipo CPU Octa-Core

Dimensioni (Schermo Principale) 163.1mm (6.4″ intera superficie del display) / 158.9mm (6.3″superficie del display senza gli angoli stondati)

Fotocamera posteriore – Risoluzione (Multipla) 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP

Memoria (GB) 8 GB

