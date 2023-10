Apple AirPods 3: offerta speciale da MediaWorld

Offerta imperdibile per le cuffiette dell’azienda di Cupertino, è infatti possibile acquistare le Apple AirPods 3 con uno sconto sensazionale da MediaWorld, approfittatene subito!

In occasione delle offerte proposte da MediaWorld, figura sicuramente Apple con le sue true wireless, le Apple AirPods 3: disponibili al prezzo di 185,99€. Le Apple AirPods 3 possono sfruttare l’audio computazionale per offrire un suono incredibile ed ogni utente può godersi l’audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, nei film e nelle serie TV.

Apple AirPods 3: caratteristiche principali delle cuffie in offerta da MediaWorld

Gli AirPods 3 hanno un sensore di pressione per gestire chiamate e riproduzione musicale in modo semplice e intuitivo. Hanno una maggiore autonomia e offrono fino a sei ore di ascolto e fino a 30 ore di ascolto totali con la custodia di ricarica.

Il nuovo design degli AirPods è leggero e affusolato, con un’angolazione perfetta per garantire comfort e per indirizzare il suono all’interno del canale uditivo. Per ottenere tutto ciò, la parte inferiore degli auricolari è stata resa più corta rispetto alla generazione precedente ed è stato usato lo stesso sensore di pressione degli AirPods Pro per gestire la riproduzione. I nuovi AirPods sono resistenti al sudore e all’acqua: sia la custodia di ricarica che gli auricolari hanno una resistenza di grado IPX4.

Conclusioni

Apple AirPods 3 sono ora disponibili in offerta da MediaWorld a soli 185,99€; per acquistarli potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questi auricolari dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

