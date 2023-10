Onyx BOOX annuncia Note air3 C e Tab Ultra C Pro

Il Note air3 C rappresenta un quaderno E Ink innovativo, che mantiene il design classico della serie Note air ma introduce miglioramenti significativi, tra cui un display in bianco e nero da 300ppi e un display a colori Kaleido3 da 150ppi. Questo dispositivo è stato ulteriormente migliorato con l’aggiunta di una pellicola per la scrittura a mano e un pannello in vetro ultra sottile, che consente agli utenti di sperimentare una straordinaria sensazione di lettura e scrittura, simile a quella su carta. Inoltre, il BOOX Note air3 C offre un display progettato per la cura degli occhi, rendendo l’esperienza di lettura ancora più delicata per gli occhi.

Un’altra caratteristica distintiva di questo dispositivo è il suo schermo a colori completo, che si differenzia dai tradizionali dispositivi E Ink. Questo schermo a colori consente agli utenti di comprendere meglio i contenuti, leggere con facilità e fare annotazioni più dettagliate e illuminanti.

Il BOOX Note air3 C è alimentato dal sistema operativo Android, il che apre un mondo di possibilità grazie all’accesso alle app e alle risorse di terze parti. Questo sistema operativo offre flessibilità e personalizzazione, consentendo agli utenti di adattare il dispositivo alle proprie esigenze specifiche.

Tab Ultra C Pro: una potente workstation E Ink

Il Tab Ultra C Pro si configura come una potente stazione di lavoro E Ink, equipaggiata con un processore octa-core Qualcomm che raggiunge una velocità di 2,8GHz, una fotocamera da 16MP dotata di flash LED e una generosa memoria di 6GB+128GB con uno slot per schede microSD.

Questo dispositivo è stato progettato pensando alle necessità dei professionisti che cercano la massima produttività. La tastiera magnetica inclusa, completa di un trackpad integrato, offre agli utenti un’esperienza di lavoro E Ink incredibilmente flessibile.

La tecnologia BSR (Boox Super Refresh) avanzata, sostenuta da un potente processore octa-core in grado di raggiungere velocità fino a 2,8GHz, riduce la latenza e consente quattro modalità di aggiornamento personalizzabili per ottimizzare la velocità e le prestazioni in base alle specifiche esigenze. Inoltre, la cover magnetica con tastiera premium e supporto a doppio angolo crea un’esperienza simile a quella di un PC su un tablet, consentendo di rimanere produttivi anche in movimento.

La tastiera è di dimensioni standard e include un trackpad integrato per una navigazione agevole e gesti intelligenti per completare le attività rapidamente.

Il Tab Ultra C Pro offre anche una straordinaria facilità di scrittura e organizzazione, con funzionalità avanzate per la divisione dello schermo e multitasking, la conversione delle note e altro ancora.

Gli utenti possono catturare facilmente informazioni importanti, organizzare le proprie idee, e annotare e marcare i documenti. La sincronizzazione cloud consente di accedere e gestire con facilità informazioni cruciali ed idee.

Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi, il BOOX Note Air3 C è disponibile su Amazon, e in bundle con cover magnetica e Pen Plus su euroshop.boox.com al prezzo consigliato di €549,99. Il BOOX Tab Ultra C Pro sarà disponibile a partire dalla fine del mese di ottobre al prezzo consigliato di €699,99, con inclusa una cover standard e Pen2 Pro.

La cover con tastiera ha un prezzo di listino di €169,99, ma può essere acquistata con uno sconto del 40% se acquistata insieme a Tab Ultra C Pro.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi dispositivi? Fatecelo sapere nei commenti e ricordatevi seguirci sulle pagine di tuttotek.it.