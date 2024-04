OnePlus 12R, il cinema in tasca in offerta su Amazon!

Ci sono tanti motivi per voler acquistare un nuovo smartphone in particolare, ognuno con i propri punti di forza che possono attrarre un certo tipo di clientela. Vi elenchiamo quelli del OnePlus 12R in offerta su Amazon!

Qual è il motivo per cui una persona decide di acquistare un nuovo smartphone? Ce ne sono tanti, così come tanti sono i marchi. Si pensa magari alla Samsung, alla Apple, ma ci sono anche altri marchi meno conosciuti e ugualmente di ottima qualità. In questo caso parliamo dello smartphone di OnePlus, un’altra azienda cinese che di elettronica e di performance alte la sa lunga e si sta lentamente lasciando conoscere dal suo anno di fondazione, nel 2013. Si sta espandendo in tutto il mondo, con tanto di OnePlus Nord CE 4 disponibile in India e l’azienda conta di espandersi sempre di più. Oggi, su Amazon, trovate in offerta il OnePlus 12 R ad un prezzo scontato. Di solito si vende a 699 euro, ma ora ce lo propongono a soli 588 euro, più di 100 euro di risparmio!

Per accedere all’offerta vi basta cliccare sul box Amazon qui sotto.

Il OnePlus 12R in offerta su Amazon è per gli amanti del cinema

Questo smartphone OnePlus 12R ha un processore Snapdragon che regala il massimo della resa grafica alle immagini e alle applicazioni e riesce ad attivare la tecnologia del rey-tracing, per regalare quanti più dettagli possibili alle immagini in movimento sul display di 6,78 pollici, con una risoluzione AMOLED 1.5K da 120 Hz. Queste specifiche tecniche ci sembrano più che sufficienti per poter dire che con questo smartphone si possano guardare film e serie tv come se le steste guardando su una smart tv di ultima generazione, ma a portata di mano. Inoltre ha un’intelligenza artificiale che comprime le applicazioni che usate di meno, in modo tale da avere sempre tanto spazio a disposizione, con una batteria da 5.5000 mAh e una ricarica superveloce da 100 W, che vi permette di usarlo per un lungo periodo di tempo.

Se quindi siete amanti del cinema, vi piace guardare film e serie tv e, soprattutto, vi piace guardarli con dettagli nitidi e profondi, allora il OnePlus 12R fa al caso vostro. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!