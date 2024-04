F1, Ferrari potrà avere delle chance su alcune piste

Al termine del GP del Giappone di F1 un felice e ottimista Carlos Sainz ha affermato che la Ferrari avrà delle chance di battere Red Bull su alcuni tracciati

La F1 lascia Suzuka e con sè il GP del Giappone con tante conferme e altrettante domande. Ritorno alla vittoria per la Red Bull che si conferma ancora una volta regina di questo dominio motoristico che dura dal 2021. Il team austriaco si è presentato in Giappone con fame e rabbia dopo quanto accaduto in Australia, detto fatto Verstappen e Perez presenziano la terza doppietta su quattro uscite stagionali fin qui.

Oltre alla Red Bull, l’altra grande (e a sorpresa) soddisfatta del weekend nipponico è sicuramente la Ferrari. La Rossa di Maranello non è di certo uscita con le ossa rotte da Suzuka ma anzi ha dimostrato ancora una volta che la SF-24 è una monoposto solida, affidabile e presenta un’ottima base per lo sviluppo. Il primo grosso pacchetto di aggiornamenti non dovrebbe arrivare prima del GP di Imola, ma ciò nonostante ha dimezzato il divario dalle monoposto progettate da Adrian Newey.

F1,Ferrari: le parole di Carlos Sainz dopo il GP del Giappone

Battere Red Bull si sa, non è una missione semplice. Lo sa più di tutti Carlos Sainz, unico pilota a vincere una gara non a tinte austriache lo scorso anno a Singapore e due settimane fa in Australia. Lo stesso pilota spagnolo, parlando nel post gara a Suzuka ha dichiarato:

Sicuramente è un inizio di stagione perfetto, tre podi in tre gare e una vittoria lo confermano. La macchina ci permette di brillare un pò di più in gara rispetto allo scorso anno, ora possiamo fare strategie diverse, sorpassare in pista e soprattutto guardare in avanti rispetto che indietro, per il pilota questo è divertente. Battere Red Bull? Non dimentichiamo che qui loro hanno portato un grosso pacchetto, noi ancora no. Credo che su piste come Montecarlo, Monza, Singapore e forse anche a Miami avremo delle chance di vincere.

Non sarà di certo semplice per Ferrari interrompere l’egemonia della Red Bull che sta frantumando record su record in F1 ma i presupposti per dare del filo da torcere al team guidato da Christian Horner ci sono tutti. Nell’attesa che a Maranello vengano portati i primi aggiornamenti sulla SF-24 atti a risolvere soprattutto i problemi al sabato in qualifica, il team capitanato da Frederic Vasseur può finalmente guardare avanti con più serenità.

