Google Pixel 8, il tuo assistente virtuale in offerta su Amazon!

Sarebbe comodo avere un assistente personale sempre pronto a svolgere i compiti più difficili al posto tuo, non è vero? Non è una cosa impossibile, infatti è in offerta su Amazon e si chiama Google Pixel 8!

La tecnologia, con lo scorrere del tempo, diventa sempre più evoluta ed è in grado di soddisfare sempre più richieste. Oggi anche gli smartphone possono fare cose che prima eravamo costretti a fare noi stessi e non era neanche lontanamente immaginabile che potessero arrivare a fare quello che fanno oggi. Eppure è quello che ha fatto il brand Google Pixel, che ha lavorato duramente per arrivare a creare un capolavoro della tecnologia come il Google Pixel 8a, che è stato mostrato in un’immagine ufficiale. In attesa che esca, però, in offerta su Amazon c’è il Google Pixel 8, l’ultimo modello del brand. Tra l’altro è anche disponibile ad un prezzo scontato, ovvero a 684 euro invece di 859, quasi 200 euro di sconto!

Per accedere all’offerta vi basta cliccare sul box Amazon qui sotto.

Google Pixel 8, l’offerta Amazon sull’assistente virtuale migliore del mondo

Se pensiamo ai motivi per cui è consigliato l’acquisto di questo Google Pixel 8, non finiremmo più di parlarne, quindi ci dedicheremo a parlare dei punti più forti di questo smartphone. Innanzitutto ha il chip Google Tensor G3, che lo rende estremamente fluido e veloce, con una capacità di aggiornamento di 120 Hz. In più ha un’intelligenza artificiale in grado di tradurre istantaneamente fino a 49 lingue, permettendoti così di chattare con stranieri e tradurre menu dei ristoranti all’estero. Parlando invece dalla batteria, questa è capace di durare oltre 24 ore e in modalità risparmio energetico arriva a durare anche 72 ore. Se poi hai scattato delle foto e in alcune qualcuno ha uno sguardo altrove o gli occhi chiusi, sempre l’IA fonderà tutte le foto in una stupenda e senza difetti. Infine ha una gomma magica che cancella tutti i rumori di sottofondo durante le registrazioni, le chiamate e così via.

Il Google Pixel 8 è quindi il miglior assistente virtuale che possiate trovare in giro per il mercato, sempre pronto a esaudire ogni tua richiesta e ad aiutarti nei momenti più difficili. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!