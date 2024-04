OnePlus Nord CE 4: ora ufficiale in India!

OnePlus Nord CE 4 è ufficiale in India, con design elegante, prestazioni affidabili e ricarica superveloce

OnePlus ha finalmente svelato il tanto atteso Nord CE 4, un nuovo smartphone di fascia medio-bassa che si concentra su design elegante, prestazioni affidabili e una ricarica superveloce. Per ora, il dispositivo sarà disponibile solo sul mercato indiano, ma non è escluso un futuro lancio globale con il nome di Nord 4.

OnePlus Nord CE 4: estetica accattivante e display immersivo

Il Nord CE 4 si presenta con un look raffinato e moderno, simile al modello Ace 3V lanciato in Cina. La parte posteriore è caratterizzata da un modulo fotografico verticale con un sensore principale Sony da 50MP con OIS, affiancato da un ultra-grandangolo da 8MP e un flash LED circolare. La selfie camera da 16MP è alloggiata in un foro centrale nel display AMOLED da 6,7 pollici.

Il display offre una risoluzione Full HD+, supporto HDR10+ e una frequenza di aggiornamento variabile che si adatta alle tue esigenze, passando da 60Hz a 90Hz o 120Hz. La tecnologia Aqua Touch garantisce un utilizzo impeccabile anche con le mani bagnate, mentre la frequenza di campionamento tattile di 240Hz rende il touch screen reattivo e preciso.

Hardware potente e ricarica da urlo

Al cuore del Nord CE 4 pulsa il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, realizzato con un processo produttivo a 4 nanometri per garantire efficienza e prestazioni elevate. Il chipset è abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB o 256GB di memoria interna UFS 3.1, espandibile tramite RAM virtuale fino a 16GB.

La batteria da 5500mAh offre un’autonomia di lunga durata, mentre la tecnologia di ricarica SuperVOOC da 100W è una vera e propria rivoluzione: ricarica completa in meno di mezz’ora e 69% di carica in soli 15 minuti.

OnePlus Nord CE 4: funzionalità complete e software aggiornato

Il Nord CE 4 non delude in termini di funzionalità: altoparlanti stereo con OReality Audio, certificazione IP54 per resistenza ad acqua e polvere, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0 e GPS assistito. Lo scanner di impronte digitali sotto al display garantisce un accesso sicuro e rapido. Il dispositivo è preinstallato con OxygenOS 14 basata su Android 14, offrendo un’esperienza utente fluida e ricca di personalizzazioni.

Colori e prezzi

Il Nord CE 4 sarà disponibile in due colorazioni: Dark Chrome e Celadon Marble. I prezzi partono da 24.999 rupie indiane (circa 280 euro) per la variante da 8GB/128GB e arrivano a 26.999 rupie indiane (circa 300 euro) per la versione da 8GB/256GB. Le vendite inizieranno in India il 4 aprile con gli auricolari OnePlus Nord Buds 2r inclusi gratuitamente.

Conclusioni

OnePlus Nord CE 4 si candida come un’opzione eccellente nella fascia media del mercato. Design elegante, display immersivo, prestazioni affidabili, ricarica superveloce e software aggiornato sono solo alcuni dei suoi punti di forza. Il prezzo competitivo lo rende ancora più interessante. Non ci resta che attendere per scoprire se OnePlus deciderà di lanciarlo anche sui mercati globali.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.