MSI Katana GF66: sconto del 42% nell’offerta di MediaWorld

All’interno troviamo installato un quantitativo di 16 GB di RAM , espandibile fino a 64 GB, e un SSD di soli 512 GB . Sebbene lo storage possa far storcere leggermente il naso, il prezzo fissato in sconto di soli 1.099,00 € anziché 1899,99 € saprà certamente renderlo un prodotto appetibile a molti. Potete acquistare questo notebook da gaming tramite il seguente link .

Ad accompagnare questa CPU troviamo una scheda video Nvidia GeForce RTX 3060 , in grado di far girare anche i giochi più recenti a una grafica piuttosto buona nella risoluzione 1920 x 1080 pixel. Risoluzione nativa del display montato sul notebook, ovvero pannello LCD da 15,6 pollici con un rapporto immagine di 16:9 e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz .

Partiamo innanzitutto dicendo che si tratta di un notebook da gaming di fascia media di recente costruzione che saprà soddisfare le esigenze ludiche di molti utenti . Al suo interno infatti monta un processore Intel Core i7-12700H in grado di elaborare un’ampia quantità di dati in poco tempo.

Trovare un buon notebook da gaming che soddisfi tutti i nostri desideri non è mai facile, soprattutto se non si vuole spendere troppo . Il fattore economico è infatti forse il principale freno a mano che spinge molti utenti a non acquistare un prodotto e ripiegare invece su uno leggermente meno potente .

