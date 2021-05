Migliori portatili gaming da acquistare | Maggio 2021

Spesso nel momento dell’acquisto siamo indecisi fra tanti modelli diversi fra i migliori portatili gaming da acquistare sul mercato. Difficile venirne a capo e capire quale può essere l’opzione migliore per noi. In questa guida andremo a scoprire/analizzare in che modo scegliere un portatile da gaming e per quali tipi di utilizzo può essere un’interessante opzione!

Per prima cosa, perché orientarsi sull’acquisto di un portatile da gaming (notebook gaming) rispetto ad uno normale? Che vantaggi ci sono?

Migliori portatili gaming: perché acquistarli?

Non è un segreto. Giocare su PC significa disporre di un hardware prestante, altrimenti con tutta probabilità non potrete avviare i titoli più recenti senza andare incontro a delle difficoltà prestazionali. The best or nothing direbbe qualcuno. Ed è proprio questo il motto che dovete tenere in considerazione se state acquistando un portatile per il gaming senza compromessi. Oltre all’hardware un altro vantaggio dato dai portatili orientati al gaming può essere la possibilità di fare un upgrade del sistema, l’assistenza dedicata, la progettazione (pensati per stare molte ore sotto carico), l’estetica e il prezzo (si, è spesso più basso di una soluzione professionale).

Diversi di questi aspetti spingono molti utenti verso un portatile da gaming, anche se in vita propria non hanno mai avviato nessuno videogioco. In questa guida ai migliori portatili gaming (migliori notebook gaming) vedremo di dare una mano nell’acquisto di un portatile da gaming rispetto a disparati utilizzi. Ulteriore premessa, preparatevi a spendere almeno 800 €, un portatile da gaming parte da questa fascia di prezzo. Sotto questa cifra semplicemente non vi sono portatili degni di tale nome.

Migliori portatili gaming da acquistare (migliori notebook gaming) per uso università/scuola

Se cercate i migliori portatili gaming (migliori notebook gaming) per il vostro percorso di studio le opzioni sono davvero tante. Di seguito, vi proponiamo una serie di soluzioni adatte ad un uso universitario/scolastico che provano ad essere un buon compromesso fra prestazioni e portabilità.

La seguente lista dei migliori portatili gaming (migliori notebook gaming) per uso università/scuola è divisa per disponibilità di budget. Cercando il miglior prodotto disponibile per range di prezzo.

La sola raccomandazione è di lasciar perdere portatili troppo economici, rappresentano una soluzione inutile che vi porterà a spendere poi altri soldi in un breve futuro per un modello più prestante!

OMEN by HP 15-dc0007nl Notebook da Gaming, i5-8300H, 8 GB di RAM, SATA da 1 TB, SSD da 128 GB, NVIDIA GeForce GTX 1050, Display 15.6 FHD IPS, Nero Ombra Non è un vero e proprio portatile da gaming, ma è un “inizio” di qualcosa di discreto. OMEN by HP 15-dc0007nl offre un processore Intel i5-8300H, 8 GB di memoria RAM DDR4, Hard Disk da 1 TB e SSD da 128 GB, schermo da 15.6 pollici FullHD e scheda video Nvidia GTX 1050 da 4 GB. Questa scheda tecnica lo pone come un entry level. Sicuramente un buon compagno per uno studente che non ha un elevato budget, questa macchina consentirà di svolgere tutti i compiti necessari, anche se non sempre, in modo perfetto. I limiti? Scheda video e RAM sono proprio al “minimo sindacale”.

Acer Nitro 5 AN515-43-R7ES Notebook Gaming Portatile, AMD Ryzen 7 3750H, Ram 16 GB DDR4, 512 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 120 Hz slim bezel LCD, NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4 GB GDDR5, Windows 10 Home Una buona scelta fra i migliori portatili gaming di questa fascia. Configurazione che va a migliorare quelli che sono i due limiti principali della proposta precedente e raddoppia il quantitativo di RAM. Acer Nitro 5 AN515-43-R7ES offre un processore AMD Ryzen7 3750U, 16 GB di memoria DDR4 e SSD da 512 GB, schermo da 15.6 pollici FullHD e scheda video Nvidia GTX 1050Ti. Questa soluzione non ha praticamente nessun compromesso significativo. Non è sicuramente il meglio del meglio, ma si tratta di una configurazione in grado di tener testa a tutte le richieste che uno studente può fare. Ottimo quindi per un uso a 360 gradi, rappresenta la configurazione ideale per quello studente che cerca buone prestazioni con software anche molto pesanti. Il limite di questo portatile è banalmente dato dal suo prezzo: non si può offrire di più alla cifra a cui è venduto.

ASUS ROG Strix SCAR GL703GE-EE202T, Notebook con Monitor 17.3" FHD No Glare IPS 120Hz, Intel Core i7-8750H, RAM 16 GB DDR4, 1 TB Firecuda + 256 GB SSD, Scheda Grafica Nvidia GTX1050Ti da 4 GB DDR5 Una configurazione molto bilanciata, che rappresenta un piccolo passo avanti. Asus Rog Strix GL703GM-E5016T offre un processore Intel i7-8750H, 16 GB di memoria DDR4, Hard Disk da 1 TB e SSD da 256 GB, schermo da 17.3 pollici FullHD e scheda video Nvidia GTX 1060. Si tratta di una soluzione che offre uno schermo più grande ed un hardware con prestazioni equivalenti alla soluzione precedente. Si tratta quindi del compagno ideale per lo studente che necessita di prestazioni video e prestazioni lato CPU (es. studenti che faranno molto uso di CAD 2D, 3D ma che non hanno necessità di fare rendering). I limiti? Le dimensioni fisiche che lo rendono poco “portatile”.

MSI GE65 Raider 9SF-040IT Notebook Gaming, 15.6" FHD 240Hz, Intel Core i7 9750H, 16GB RAM, 1TB NVMe PCIe SSD, Nvidia RTX 2070 GDDR6 8GB [Layout italiano] Si tratta del “minimo” sindacale. Spendere meno per un portatile da destinare al gaming è una decisione poco saggia: dopo appena un anno o due dovrete già scendere a pesanti compromessi sui vostri videogiochi. MSI GE65 Raider 9SF-040IT offre un processore Intel i7-9750H, 16 GB di memoria DDR4, SSD NVMe da 1 TB, schermo da 15.6 pollici FullHD 240hz e scheda video Nvidia RTX 2070. Questa configurazione vi potrà ben accompagnare per qualche tempo, offrendovi prestazioni abbastanza soddisfacenti anche grazie alla tecnologia G-SYNC dello schermo. I 240 fps però non saranno sempre raggiungibili senza compromessi.

Migliori portatili gaming da acquistare (migliori notebook gaming) per uso ufficio

Molto probabilmente per uso “ufficio” un portatile da gaming non è la scelta migliore. Se non altro per una questione semplice: l’ufficio ha sede fissa e quindi non occorre portabilità. Tuttavia se vi trovate su questa guida è perché cercate un notebook che possa accompagnarvi nelle sessioni lontane dall’ufficio e che abbia prestazioni che non vi facciano rimpiangere troppo la vostra postazione fissa. La portabilità quindi non è per voi l’esigenza principale (altrimenti sareste andati su un Ultrabook). Il nostro consiglio è quindi quello di una macchina senza compromessi, ma con occhio alla spesa.

MSI GE75 Raider 9SE-647IT Notebook, 17.3" LCD, Intel Processore i7-9750H, 512GB NVMe PCIe SSD + 1TB (SATA), 16GB RAM, Nvidia RTX 2060 da 6GB GDDR6 [Layout italiano] Si tratta di una soluzione con schermo da 17.3 pollici. MSI GE75 Raider 9SE-647IT offre un processore Intel i7-9750H, 16 GB di memoria DDR4, Hard Disk da 1 TB e 512 GB NVMe PCIe SSD, schermo da 17.3 pollici FullHD e scheda video Nvidia RTX 2060. Si tratta di una soluzione messa da poco sul mercato. Ci sentiamo di raccomandare questa soluzione, per via del rapporto qualità/prezzo molto interessante.

Migliori portatili gaming da acquistare (migliori notebook gaming) per giocare

Se cercate un portatile per giocare sicuramente volete che la vostra macchina duri, senza troppi compromessi, almeno qualche anno. Ciò significa che dovrete spendere un bel po’ di soldi. Il nostro consiglio, se possibile, è quello di andare verso una soluzione desktop, lasciando perdere i portatili (a parità di spesa avrete molto di più). Se però l’esigenza di avere un PC portatile è preponderante, ecco a seguire i nostri consigli.

MSI GE65 Raider 9SF-040IT Notebook Gaming, 15.6" FHD 240Hz, Intel Core i7 9750H, 16GB RAM, 1TB NVMe PCIe SSD, Nvidia RTX 2070 GDDR6 8GB [Layout italiano] Si tratta del “minimo” sindacale. Spendere meno per un portatile da destinare al gaming è una decisione poco saggia: dopo appena un anno o due dovrete già scendere a pesanti compromessi sui vostri videogiochi. MSI GE65 Raider 9SF-040IT offre un processore Intel i7-9750H, 16 GB di memoria DDR4, SSD NVMe da 1 TB, schermo da 15.6 pollici FullHD 240hz e scheda video Nvidia RTX 2070. Questa configurazione vi potrà ben accompagnare per qualche tempo, offrendovi prestazioni abbastanza soddisfacenti anche grazie alla tecnologia G-SYNC dello schermo. I 240 fps però non saranno sempre raggiungibili senza alcuni compromessi.

ASUS ROG G703GX-EV116T, 17,3" FHD No Glare IPS 144Hz,i7-8750H, RAM 32 GB DDR4, 1 TB FireCuda + (256GB SSD)x2 G3X4, Nvidia RTX2080 da 8GB DDR6, Windows 10, Tastiera Retroilluminata RGB, camera HD A nostro il miglior compromesso qualità/prezzo. ASUS ROG G703GX-EV116T offre un processore Intel i7-8750H, 32 GB di memoria DDR4, archiviazione con SSD + HD, schermo da 17.3 pollici FullHD (con 144Hz e tecnologia G-SYNC) e scheda video Nvidia RTX 2080. Si tratta ad oggi di una soluzione estremamente bilanciata. Offre ottime prestazioni nel FullHD con i giochi di oggi e continuerà a farlo anche con i giochi di domani. Sarà anche possibile sfruttare a pieno la tecnologia dello schermo e i tanto agognati 144Hz.

Andare oltre, significa avere poco più in termini di prestazioni ad un prezzo estremamente elevato. Vi consigliamo di cercare portatili che abbiamo un SLI di GTX 2080 e schermo Full HD se non volete davvero scendere compromessi. Per il gaming in 4K sui notebook ancora i tempi non sono maturi, fidatevi.

I migliori portatili gaming di maggio 2021

OMEN by HP 15-dc0007nl

Acer Nitro 5 AN515-43-R7ES

Asus Rog Strix GL703GM-E5016T

MSI GE75 Raider 9SE-647IT

MSI GE65 Raider 9SF-040IT

ASUS ROG G703GX-EV116T

Appuntamento al prossimo mese!

Questa guida all’acquisto si conclude qui. Se avete deciso di puntare su una soluzione desktop, date un’occhiata alle nostre guide sui migliori componenti hardware da acquistare partendo da una fra i migliori case ATX.