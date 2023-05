Diablo IV: prevendite in sconto da Mediaworld

Le prevendite per le versioni console dell’attesissimo Diablo IV sono in sconto sul sito di Mediaworld. Scopriamo i dettagli in questa news

L’ultimo attesissimo capitolo della celebre serie hack’n’slash di Blizzard Entertainment è ormai in dirittura d’arrivo il prossimo 6 giugno, e, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, promette di impegnarvi per un buon quantitativo di ore. Se non avete ancora prenotato il gioco, sarete sicuramente felici di sapere che da Mediaworld sono disponibili le prevendite delle versioni console di Diablo IV con un lieve sconto sul prezzo di listino.

Sconto sulle prevendite delle versioni console di Diablo IV

Negli scorsi mesi, in uno speciale articolo dedicato, vi avevamo parlato delle nostre prime impressioni relative all’open beta di questo atteso titolo, ed a questo link trovate la nostra guida alle classi presenti in esso. Ora però il momento di mettere le mani sulla versione definitiva del gioco è quasi giunto. Se avete atteso finora per prenotare Diablo IV, abbiamo buone notizie per voi: Mediaworld sta infatti applicando uno sconto del 10% sulle prevendite delle versioni console del titolo.

Nello specifico parliamo della versione per PS4, PS5 ed il bundle cross-gen per Xbox One e Xbox Series X (ricordiamo che su quest’ultima il titolo supporta ufficialmente 60 fps e risoluzione 4K). Se siete interessati ad approfittare di una di queste offerte vi basterà cliccare sul link corrispondete che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto. Non sappiamo per quanto tempo questi sconti rimarranno attivi perciò il consiglio è quello di approfittarne quanto prima.

Cosa ne pensate? Avete già prenotato questo nuovo titolo o pensate di sfruttare quest’occasione per farlo? Diteci la vostra nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.