LG Smart TV QNED, l’offerta Unieuro con l’IA a casa vostra!

Se si pensa alla comodità delle smart tv, si pensa più comunemente ad una smart tv con una smart hub dove tenere tutti i contenuti da guardare. Ma non solo! Lo scoprite con questa offerta Unieuro sulla smart tv LG QNED da 55 pollici!

Bello poter concludere una giornata guardando un film o una serie comodamente seduti sul divano, non è vero? Ma sappiate che potete farlo in maniera ancora più facile. Al giorno d’oggi le tecnologie si evolvono quotidianamente e ci lasciano sempre sorpresi ogni singola volta. Questa è una cosa che spesso fa anche la LG Electronics, che oltre a produrre i propri prodotti, si occupa continuamente di ricerca e sviluppo in monitor intelligenti. Proprio così, tengono molto a rendere anche le smart tv estremamente intelligenti e pronte a servirci nel miglior modo possibile. Un esempio? Potete trovare in offerta su Unieuro la smart tv LG con tecnologia QNED con tanto di intelligenza artificiale! La potete trovare ad un ottimo prezzo: 749 euro invece di 1.119 euro.

Per acquistare questa smart tv usufruendo dello sconto vi basta cliccare qui

LG Smart TV, l’offerta Unieuro che ci regala l’IA e una tecnologia esclusiva

Questa smart tv è diversa da tutte le altre, poiché solo LG ha questo tipo di tecnologia. Stiamo parlando della tecnologia QNED, che in realtà sarebbero due tecnologie in una: Quantum Dot e NanoCell. Queste due tecnologie sono in grado di regalare una qualità d’immagine e un realismo accendendo i colori più di quanto possa farlo una comune smart tv QLED, aggiungendo ancora più sfumature. C’è poi il processore a7 di sesta generazione, che aiuta la smart tv, attraverso l’intelligenza artificiale e il deep learning, a consigliare i contenuti più adatti a voi in base a ciò che guardate. Questi contenuti potete poi selezionarli puntando il telecomando, senza avere la scomodità di premere tasti, anche attraverso il comando vocale. In più c’è anche la possibilità di giocare ai videogiochi come non mai, con un input lag molto basso e la possibilità di giocare al massimo della qualità con tanti dettagli.

Insomma, acquistando questa smart tv potrete dire ai vostri amici che guardate film e serie tv in maniera unica. Continuate a seguirci su tuttotek.it per trovare offerte e molto, ma molto altro!