Salernitana-Sassuolo: dove vedere la partita?

Terminati gli impegni di Coppa Italia, si riparte con il campionato. Ma dove vedere Salernitana-Sassuolo? Scopriamolo insieme

I diritti tv sono diventati una certezza per il mondo del calcio, contesto sportivo cambiato completamente e ancora in continuo mutamento. Il primo segnale lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo comporta così un vantaggio per le società calcistiche (che godono dei vari introiti e sponsor), ma un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a informarsi autonomamente per possedere tutte le informazioni di loro interesse. Proprio da qui nasce lo scopo dell’articolo, spiegare dove vedere Salernitana-Sassuolo e chi saranno i protagonisti della sfida.

La giornata 31 si apre dunque con uno scontro diretto caratterizzato da una sola parola: paura.

Dove vedere Salernitana-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Ultima a quota 14 punti, la Salernitana conta la peggior difesa (con 62 gol subiti) e il secondo peggior attacco con 23 reti (davanti soltanto all’Empoli che registra 22). Ben venti sconfitte e solo due vittorie, troppo poco per meritarsi la salvezza. Il Sassuolo è invece penultimo a 24 punti, dopo aver registrato una preoccupante inflessione, da outsider a compagine che corre per non retrocedere. Scopriamo dunque dove poter vedere Salernitana-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata ha sede a Londra e negli ultimi anni si è ritagliata un spazio di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende poi alle sfide della Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, grazie al quale è possibile usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Servirà semplicemente perdersi in qualche passaggio, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi appare completamente diversa. Per ciò che concerne la Serie A vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono i match delle squadre estere e gli impegni di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € al mese, dove sarà necessario cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio il discorso piattaforme, si passa a quello che è l’aspetto principale: Salernitana-Sassuolo sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 5 Aprile alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Arechi di Salerno. Ricordiamo di utilizzare una VPN per la propria protezione su internet.

A poco più di un giorno dal fischio d’inizio, gustiamoci la gara comodamente seduti sul divano davanti alla televisione. In caso alternativo, si potrà usufruire del servizio da qualunque dispositivo.

Salernitana-Sassuolo, probabili formazioni

Da un lato l’ultima e dall’altro la penultima. La corsa alla salvezza si è complicata per entrambe.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Manolas, Boateng, Pirola; Pierozzi, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Racic; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Una delle due riuscirà a rialzare la testa? Dateci il vostro parere. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web.