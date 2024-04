Samsung Smart TV da 55 pollici, un’offerta Unieuro Quantastica!

La qualità è una cosa che non rifiutiamo mai, specie quando si parla di una cosa così rilassante o appassionante, a seconda di quello che si guarda, come quella di guardare un film o una serie in tv. Ma volete guardare i vostri programmi preferiti ad alta qualità? Allora non perdetevi l’offerta Unieuro sulla Samsung Smart TV da 55 pollici!

Le cose ci piacciono in grande, ecco perché guardare delle belle immagini in movimento con una qualità visiva mozzafiato e un grande schermo può essere una preferenza molto favorita da chi vuole acquistare una nuova smart tv. E ovviamente, di quale grande azienda può mai essere il prodotto che vi consigliamo di acquistare? Ma ovviamente la Samsung! Questo sembra saperlo molto bene Unieuro, che ha messo in offerta la Samsung Smart TV Series 6 da 55 pollici! Non è l’unica, tra l’altro, Unieuro è un grande stimatore della Samsung, visto che ha messo in offerta anche la smart tv Series 7. Ma parlando della Series 6, la trovate ad un prezzo davvero ottimo e accessibile, ovvero a 599 euro invece di 1.099, questo significa quindi avere 500 euro di sconto!

Per accedere all’offerta dovete soltanto cliccare qui!

Samsung Smart TV da 55 pollici, l’offerta Unieuro ci regala il Quantum HDR!

Questa smart tv, precisiamo sin da subito, ha una tecnologia QLED. Questo vuol dire che, a prescindere qualsiasi immagine che passi sullo schermo, i led del display renderanno i colori dell’immagine più accesi. Questo rende automaticamente le immagini più realistiche e quindi più godibili da guardare, per non parlare poi dei neri che sono resi ancora più profondi, dando il giusto tocco di realismo anche alle scene più buie. Ovviamente il tutto al massimo della qualità di risoluzione 4K con la tecnologia Quantum HDR. E di certo non può mancare la doverosa Smart Hub, ideale per contenere tutti i contenuti in un unico posto e aiutarvi a scegliere più facilmente cosa guardare.

Tutto questo lo potete trovare in questa grandiosa e magnifica smart tv, che vi farà provare la magia del cinema direttamente nel salotto della vostra comoda casa!