Mainframe: il progetto MMO non sarebbe più esclusiva Xbox

Qualche tempo fa era arrivata la notizia di un progetto ambiziosissimo, capace di attirare l’attenzione di qualsiasi appassionato: il team di sviluppo finlandese Mainframe (formato da sviluppatori provenienti da CCP, Remedy, Blizzard e altre famose case di sviluppo) sarebbe al lavoro in collaborazione con Xbox Games Studios per realizzare un progetto MMO interamente basato sul cloud. Ebbene, secondo un noto giornalista, pare che questo progetto MMO di Mainframe non sia più esclusiva Xbox come dichiarato precedentemente.

Mainframe: i finanziamenti sarebbero arrivati da altre compagnie, e perciò l’MMO in cloud non sarebbe più esclusiva Xbox

Il giornalista in questione è Jeff Grubb, che ha recentemente parlato del progetto nel suo podcast GamesBeat Decides. Egli aveva già parlato dell’MMO di Mainframe, ma in questo caso è arrivato a ritrattare alcune sue dichiarazioni passate, spiegando che il progetto ha raccolto ben 23 milioni di dollari di finanziamento, ma che questi soldi non vengono dalla divisione Xbox di Microsoft: per questo motivo, il progetto MMO in cloud non sarebbe più esclusiva.

Grubb ha pure affermato che la parti erano state messe l’una contro l’altra per massimizzare la quantità di denaro destinata al finanziamento del progetto. Ovviamente si tratta di notizie non ufficiali, per cui, anche se la fonte può risultare attendibile, invitiamo a recepire la notizia con le pinze. La collaborazione con Microsoft risultava quantomeno verosimile per un progetto come quello di Mainframe, considerando che l’azienda sta puntando una buona quantità delle proprie risorse sul cloud gaming attraverso il proprio servizio Xbox Game Pass.

