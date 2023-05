Festa della Mamma con Ultenic: i migliori sconti disponibili

In occasione della festa della mamma anche Ultenic ha deciso di metterci del suo con una serie di fantastici prodotti in offerta, eccoli

La Festa della Mamma è una delle occasioni speciali dell’anno in cui si celebra l’amore e l’affetto per le madri. In questa occasione, molte aziende offrono promozioni e sconti per aiutare i loro clienti a trovare il regalo perfetto per le loro madri. Ultenic, un’azienda specializzata in prodotti per la casa, non fa eccezione e offre una vasta gamma di prodotti per la pulizia della casa e non solo a prezzi scontati in occasione della festa della mamma. Questo è il momento ideale per trovare il regalo perfetto per la propria madre, con un’ampia scelta di prodotti per soddisfare tutte le esigenze di pulizia della casa.

I migliori prodotti in offerta | Festa della mamma con Ultenic

Di seguito una lista dei migliori prodotti che andranno in offerta di Ultenic in occasione della Festa della Mamma.

Ultenic T10 LDS

Il Ultenic T10 LDS è un robot aspirapolvere dotato di tecnologia laser LDS per mappare la casa in modo preciso ed evitare gli ostacoli durante la pulizia. Con una potente suzione da 3000 Pa e un serbatoio per l’acqua da 270 ml, il T10 LDS può aspirare e pulire i pavimenti efficacemente. Inoltre, la sua batteria a lunga durata gli consente di funzionare per oltre 2 ore con una sola carica, rendendolo un’ottima scelta per la pulizia della casa.

Sconto di oltre il 37%, che fa crollare il prezzo a soli 291€, approfitta subito dell’offerta.

Ultenic D5s Pro

Il Ultenic D5s Pro è un robot aspirapolvere compatto e potente, ideale per la pulizia della casa. Dotato di un sistema di navigazione a doppia inerzia, questo robot aspirapolvere può evitare gli ostacoli e mappare la casa in modo preciso. Inoltre, la sua potente suzione da 2200 Pa e il suo serbatoio per l’acqua da 300 ml consentono di pulire e lavare i pavimenti con efficacia. Grazie alla sua batteria a lunga durata, il D5s Pro può funzionare fino a 120 minuti con una sola carica.

Uno sconto di oltre 71€ che fa abbassare il prezzo fino a 148€, cosa aspetti?

Ultenic FS1

Il Ultenic FS1 è un aspirapolvere senza fili leggero e compatto, ideale per la pulizia della casa. Con una potenza di aspirazione da 23 kPa e un motore brushless ad alta velocità, questo aspirapolvere può rimuovere facilmente polvere, detriti e peli di animali domestici. Inoltre, la sua batteria a lunga durata gli consente di funzionare fino a 50 minuti con una sola carica. Grazie alla sua leggerezza e alla sua maneggevolezza, il Ultenic FS1 è facile da usare e da trasportare ovunque nella casa.

Questo prodotto a 339€ è sicuramente un’occasione unica, potendo godere di 60€ di sconto. Di seguito il link amazon per approfittare dell’offerta.

Ultenic K10

La friggitrice ad aria Ultenic K10 è un elettrodomestico ad alta efficienza che permette di cuocere gli alimenti il 50% più velocemente rispetto ai forni tradizionali, con l’utilizzo dell’90% in meno di olio. Con una capacità di circa 5 litri, può contenere un intero pollo da 5 libbre, rendendola ideale per famiglie di 3-7 persone. La friggitrice ad aria offre 11 programmi preimpostati, è WiFi abilitata e fornisce anche ricette in italiano. Le sue parti rimovibili e rivestite in antiaderente sono facili da pulire e conformi alle norme di sicurezza alimentare senza BPA o PFOA.

Ottimo sconto anche per questa friggitrice ad aria che fa abbassare il prezzo fino a 103€, ecco come approfittare dell’offerta.

