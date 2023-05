PS5: Sony ha un nuovo gioco ancora non annunciato in cantiere?

Un nuovo gioco avvolto nel mistero fa capolino nel futuro di PS5: galeotta fu la pagina di LinkedIn, e pure chi decise di aggiornarla!

Di certo, con i titoli giunti finora, il 2023 è un anno che videoludicamente parlando ci ha dato ben poco di cui lamentarci, ma Sony potrebbe rincarare la dose con un nuovo gioco per PS5. Sebbene il modus operandi del titano cobalto faccia da contraltare agli annunci visti nei Nintendo Direct, con date di uscita mai troppo lontane, non è da escludere che anche l’eterna rivale di Microsoft e della Grande N decida di adottare la stessa strategia. In altre parole, dopo Marvel’s Spider-Man 2 è più che possibile vedere Sony annunciare un titolo in arrivo nei mesi a seguire, anziché puntare all’ancora lontano 2024.

Per Sony un nuovo gioco su PS5 non è cosa da poco

Come è avvenuto anche per l’arrampicamuri, ci troviamo di nuovo ad avere a che fare con un semi-reveal di un gioco avvenuto per vie traverse, in questo caso il profilo LinkedIn di uno dei tecnici al lavoro sul presunto titolo PS5. Trattasi di Dylan S., alle dipendenze di Sony Interactive Entertainment ed autoproclamato “senior VFX artist”, ovvero un veterano degli effetti speciali. Nel portfolio figurano anche serie TV del calibro di Loki, ma a quanto pare sul fronte videoludico c’è di più. Alludiamo, nello specifico, alla menzione di un progetto ancora non annunciato, curiosamente affiancato da un generoso 2023.

Naturalmente, è a questo punto che le congetture iniziano seriamente a galoppare. Con God of War: Ragnarok nel proprio curriculum, è possibile che il buon vecchio Dylan alluda a qualsiasi cosa, ma la scelta più papabile sembrerebbe essere l’episodio multiplayer di The Last of Us, in cantiere presso Naughty Dog. Visti i recenti rumor circa il PlayStation Showcase previsto più in là nell’arco del mese, l’annuncio (un po’ come si teorizza per Mortal Kombat XII) potrebbe essere veramente dietro l’angolo. Ma da videogiocatori quali siamo, possiamo congedarci ricordando ciò che possiamo fare: pazientare, ancora una volta, in attesa di conferme.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi di che si può trattare?