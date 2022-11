AMD Ryzen 7000: in offerta limitata per il Black Friday

AMD taglia il prezzo di Ryzen 7000, l’offerta è prevista solo per la settimana del Black Friday

L’azienda ha seguito altri grandi rivenditori che sono stati i primi a offrire la serie Ryzen 7000 per desktop a prezzi significativamente inferiori. Lo sconto si applica a tutte e quattro le SKU Ryzen 7000 rilasciate meno di due mesi fa.

L’aspetto interessante dell’offerta di AMD, è che lo sconto è indicato come “Nuovo Prezzo Basso“, sebbene il negozio del prodotto menzioni anche “Offerte Pre-Black Friday“. Tuttavia, invece di dire “Prezzo più basso“, ai consumatori viene detto che si tratta di nuovi prezzi. Pertanto, si può ipotizzare che si tratti di un taglio permanente dei prezzi della serie Ryzen 7000.

AMD Ryzen 7000: in offerta ma a tempo limitato

AMD ha scontato le CPU Zen4 per desktop fino a 125 dollari (7950X). Si tratta di uno sconto massiccio per l’ultima serie di processori, che di solito non si vede così presto dopo il lancio di un prodotto. Tuttavia, l’azienda sta lottando per vendere le scorte, soprattutto a causa dei prezzi molto elevati delle schede madri AM5, necessarie per Ryzen 7000.

Ryzen 9 7950X 574 dollari

Ryzen 9 7900X 474 dollari

Ryzen 7 7700X 349 dollari

Ryzen 5 7600X 249 dollari

Tutti e quattro i processori sembrano essere in stock presso tutti i rivenditori. L’azienda sta cercando di spingere le scorte prima che Intel rilasci la serie Core non-K di 13a generazione a gennaio. Tuttavia, sembra che AMD introdurrà ben tre nuovi processori non-X il prossimo anno. Una cosa è chiara: più CPU sono disponibili, più difficile sarà vendere i modelli premium.

Inoltre anche per il nostro Paese, ma leggermente più alti di quelli appena visti qui sopra, queste CPU sono in sconto anche su Amazon.

(in offerta su amazon.it) Amd Ryzen 9 7900X - Processore, 12 Core/24 Thread Sfrenati, Architettura Zen 4, 76 Mb L3 Cache, 170 W Tdp, Nero ARCHITETTURA ZEN 4 - Il nuovo standard per giocatori e creatori. Goditi prestazioni incredibili e una maggiore efficienza energetica grazie alla nuova architettura AMD Zen 4 basata su una finezza di incisione a 5 nm, una prima mondiale

(in offerta su amazon.it) Amd Ryzen 9 7950X Processore, 16 Core/32 Thread Sfrenati, Architettura Zen 4, 80 Mb L3 Cache, Nero, ‎4 x 4 x 0.27 cm; 79.38 grammi ARCHITETTURA ZEN 4 - Il nuovo standard per giocatori e creatori. Goditi prestazioni incredibili e una maggiore efficienza energetica grazie alla nuova architettura AMD Zen 4 basata su una finezza di incisione a 5 nm, una prima mondiale

Cosa ne pensate di questo taglio di prezzo di Ryzen 7000, solo per la settimana del Black Friday?