Configurazioni con Radeon RX 6900XT costano meno delle nuove 4080?

La vendita delle nuove RTX 4080 non decolla come dovrebbe, anche per la presenza sul mercato delle Radeon RX 6900XT, scopiamo perché

La nuova RTX 4080 è stata la prima scheda che negli ultimi due anni non è andata sold out appena è uscita. Questa affermazione è stata fatta da HardwareCanucks, che ha monitorato da molto vicino il mercato canadese delle schede video. Tuttavia questa situazione non è isolata al Canada, bensì a molte altre regioni.

HKEPC, tra l’altro, afferma che molti rivenditori avevano ordinato molti pezzi di 4080 dopo aver visto esaurirsi in maniera quanto mai veloce le RTX 4090. Purtroppo per loro, però, molte delle 4080 sono ancora sugli scaffali o, peggio ancora, all’interno delle scatole disimballate.

Lo scherzo dello youtuber

Un noto youtuber, Bitwitkyle, ha deciso poi di creare un contenuto su una build della 4080. Tuttavia, invece di testare effettivamente la scheda, ha deciso di confrontarla con la build AMD Ryzen e Radeon. L’unico problema è stato che effettivamente non era collegata nessuna 4080 (semplicemente perché non c’era più budget a sufficienza).

Questo video però, nella sua simpatia, è un perfetto esempio del motivo per cui questa 4080 fatica a vendere a questo prezzo. È così costosa, infatti, che gli appassionati sceglieranno comunque una 4090 dato che in pratica non esiste nessuna soluzione della serie RTX 40 a meno di mille euro.

Il sistema suggerito dallo youtube è già buono così com’è. Tuttavia è ancora possibile modificare alcune parti per risparmiare abbastanza, tanto da potersi permettere una 6900 XT. Allo stesso prezzo, fondamentalmente, è possibile costruire una build con 6900 XT, Ryzen 5 5600 X, 1 GB di memoria DDR4-3600 e un alimentatore da 700W.

In tutto questo scenario, ricordiamo che AMD lancerà presto la sua serie Radeon RX 7000 di fascia alta con almeno due modelli, entrambi a meno di 1000 euro.