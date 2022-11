Le mutate esigenze degli italiani nell’acquisto degli immobili

Come sono cambiate le esigenze degli italiani quando si tratta di cambiare casa? Vediamo come è cambiato il metro di misura nell’acquisto di immobili

Il mercato immobiliare in Italia si configura come un settore piuttosto vivace. Soprattutto si sta recuperando dopo la pandemia, che aveva segnato una certa battuta d’arresto. Dopo l’emergenza Covid gli italiani si sono rimessi a cercare una nuova casa. Soprattutto molto ambito è avere una prima casa di proprietà, sentita sempre come un bene rifugio di cui non si potrebbe fare a meno. Tuttavia non bisogna trascurare nemmeno l’esigenza di avere una seconda casa, visto che ci sono 700.000 famiglie che si stanno attivando proprio per cercare una seconda abitazione. Ma sono cambiate le esigenze dei nostri connazionali nel cercare un immobile. Oggi si cercano delle caratteristiche particolari.

Le caratteristiche ricercate negli immobili

In questo modo ci si può rendere conto anche di quali siano le caratteristiche che oggi gli italiani vogliono avere in una casa, specialmente quando decidono di averne una di proprietà. I nostri connazionali cercano più spazi sia all’interno che all’esterno. Infatti c’è un incremento del 36% di persone che desiderano avere una stanza in più.

Si registra un +12% fra coloro che vorrebbero disporre anche di un terrazzo o di un giardino. Queste mutate esigenze sono state influenzate sicuramente dalla pandemia. Il Covid ha cambiato le abitudini di vivere la casa, facendo riflettere su quanto sia importante passare anche più tempo all’interno dell’ambiente domestico, ritrovando interessi specifici e dedicandosi a volte anche allo smart working.

Si punta sempre più al risparmio

Uno dei cambiamenti essenziali che si può riscontrare oggi nella modifica delle caratteristiche che gli italiani cercano per una casa consiste nella volontà di puntare al risparmio. Questo concetto assume due risvolti molto particolari, perché non si tratta soltanto di risparmio a livello economico, ma anche per tutto ciò che riguarda i consumi energetici.

In fin dei conti bisogna sempre ricordarsi che il risparmio dei consumi energetici è collegato strettamente alla possibilità di risparmiare a livello economico. Infatti, riducendo gli sprechi di energia, puntando su una casa ad efficienza energetica, si ha la possibilità di pagare bollette meno salate.

Ma da dove deriva questa attenzione al risparmio? È soltanto il desiderio di poter disporre di risorse economiche in più? La risposta è facile da trovare e consiste nel fatto che gli italiani oggi sono animati più dalla voglia di contribuire alla sostenibilità ambientale.

Ecco perché quando scelgono una casa sono molto attenti alla possibilità che si possa innescare un processo che porti all’efficienza energetica.

C’è più consapevolezza sul tema ambientale, sulla possibilità e la necessità di evitare gli sprechi, per dare una mano concreta alla riduzione dell’inquinamento, con tutte le conseguenze che esso porta per la nostra salute e per l’ambiente.

Gli italiani, in casa, partono dai gesti semplici della vita quotidiana. Adottano una strategia di risparmio energetico sia per quanto riguarda la luce che per il gas. Per esempio scelgono elettrodomestici di classe A+++ e usano la lavastoviglie e la lavatrice soltanto quando sono a pieno carico, per evitare sprechi di acqua e di energia.

Inoltre hanno imparato quanto siano importanti piccoli gesti per evitare di sprecare risorse. In questo senso usano non più le lampadine tradizionali, ma quelle a risparmio energetico, e si ricordano di spegnere anche gli apparecchi elettronici, non lasciandoli in stand-by. Sono attenti anche a regolare le temperature del riscaldamento e del raffrescamento domestico, in modo da poter essere virtuosi.

