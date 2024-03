Si sente aria di primavera anche nelle offerte Amazon, qui vediamo l’obiettivo Canon EF 50 mm 1.8 ad un prezzo scontatissimo: scopriamo insieme i dettagli

Quando si acquista una reflex Canon, non può mancare un abbinamento classico: ovvero l’obiettivo Canon EF 50 mm 1.8. Un’ottica fissa, luminosa, versatile grazie ai suoi 50 mm, solida resistente che da anni regala grandi soddisfazioni a tutti i fotografi professionisti e non. Grazie alle offerte di primavera Amazon, troviamo il Canon EF 50 mm 1.8 in offerta ad un prezzo che è il più basso visto recentemente su Amazon. Un obiettivo perfetto per i ritratti, che si può utilizzare anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla sua apertura di diaframma.

L’obiettivo Canon EF 50 mm è in offerta su Amazon al prezzo di 103,99 €, con uno sconto del 16 % rispetto al prezzo originale e si può acquistare cliccando sul box qui sotto.

Canon Obiettivo EF 50 mm in un’offerta imperdibile

Con l’obiettivo EF 50mm f/1.8 STM si possono realizzare foto più artistiche e dall’impatto migliore, grazie all’ampia apertura f/1,8 che permette di ottenere una messa a fuoco nitida del soggetto e belli sfondi sfocati. L’ampia apertura f/1,8 dell’obiettivo EF 50mm f/1.8 STM permette di mettere nitidamente a fuoco il soggetto, sfocando lo sfondo, ottenendo il tanto apprezzato effetto bokeh. Ottimo per i ritratti e l’uso quotidiano con la lunghezza focale di 50 mm che permette di riempire l’inquadratura con il soggetto sfruttando una buona distanza. La prospettiva simile a quella dell’occhio umano e il formato compatto fanno dell’obiettivo EF 50mm f/1.8 STM un ottimo prodotto per l’uso quotidiano, da portare sempre insieme alla fotocamera EOS.

Compatibile con le fotocamere reflex Canon EOS, sia con sensore APS-C che Full Frame, dotate di un CERCHIO ROSSO sulla FLANGIA della fotocamera. Compatibile anche con le fotocamere mirrorless della seria EOS M utilizzando l’apposito adattatore EF-EOS M o a quelle del sistema EOS R utilizzando l’apposito adattatore EF-EOS R.