Canon Selphy CP1500 è la stampante di casa Canon comoda, pratica, portatile ideale per stampare le foto in casa e in modo rapido, scopriamo insieme questa offerta su Amazon

Canon Selphy CP1500 è una stampante Canon che non può mancare nello zaino degli appassionati di fotografia, perché è piccola, portatile e permette di stampare le proprie fotografia da casa in modo semplice e con ottimi risultati qualitativi. Canon Selphy CP1500 è in offerta su Amazon ad un prezzo che la rende davvero accessibile e assolutamente da acquistare. Canon si sta concentrando molto negli ultimi anni nell’offerta di stampanti adatte ad uso domestico o per chi possiede piccoli business, con delle soluzioni che permettono di avere un ufficio sempre a portata di mano, con costi ridotti. Qui, siamo di fronte ad una stampante pensata per la fotografia, che fornisce infatti stampe nel tipico formato fotografico a cartolina.

Canon Selphy CP1500 è in offerta su Amazon al prezzo di 103,99 € con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo originale e si può acquistare cliccando al box qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Canon Selphy CP1500, stampante fotografica a sublimazione wireless nera Stampa vivaci fotografie formato cartolina in soli 41 secondi resistenti all'acqua, ai graffi e alle ditate, che possono durare fino a 100 anni.

Canon Selphy CP1500: in offerta per la stampa in casa

Questa stampante è piccola ed elegante è perfetta per l’uso domestico con le sue dimensioni ridotte di appena 182,2 x 57,6 x 133 mm. Offre un largo schermo LCD da 8,9 cm (3,5″) per operazioni semplici e lettore di schede SD, SDHC e SDXC integrato per stampa diretta. Si può stampare in molti modi differenti: in modalità wireless dal dispositivo smart grazie all’app SELPHY Photo Layout, via Wi-Fi ad altri dispositivi smart, computer e fotocamere, o tramite USB-C per computer, fotocamere e unità flash USB oppure direttamete inserendo la SD della propria fotocamera.

Il risultato è una stampa formato cartolina in 40 secondi circa, resistente all’acqua e anche a graffi e polvere, con bordi laterali staccabili una volta ottenuta la fotografia.

