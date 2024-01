Canon RF 50 mm F/1.8 in OFFERTA su Amazon

L‘obiettovo Canon RF 50 mm è il classico “cinquantino” da avere sempre nel proprio corredo fotografico e ora è in offerta imperdibile su Amazon!

Il Canon RF 50 F/1.8 mm ha una fama che lo precede, nel senso che è l’obiettivo da evere sempre con sè nel proprio corredo fotografico, valeva con le reflex e vale ancora oggi con il sistema R mirrorless. Infatti in offerta su Amazon c’è proprio il Canon RF 50 mm, l’obiettivo fisso pensato solo per il sistema R e quindi utilizzabile senza anello adattatore. Si tratta di un obiettivo, molto utilizzato, anche dai professionisti, perché rende anche la propria fotocamera molto più portabile e comoda da trasportare, essendo di dimensioni e peso molto contenute.

(in offerta su amazon.it) Canon obiettivo RF 50mm f/1.8 STM RF 50mm F1.8 STM è un obiettivo piccolo, leggero e conveniente, con un'ampia apertura pari a F1.8, ideale in condizioni di scarsa illuminazione e ottimo per un uso creativo della profondità di campo. Con nuove ottiche e un motore STM incredibilmente silenzioso, questo moderno e versatile 50mm porterà la tua fotografia a un livello superiore.

Nel gergo del mondo della fotografia, si chiama “cinquantino” esattamente come il motorino che non supera i 50 km orari, ed esattamente come quel motorino, fa parte della storia di ogni fotografo o appassionato di fotografia. Anche quando il proprio corredo ha bisogno di essere ampliato con focali più estese o non fisse o aperture di diaframma più specifiche, il 50 mm fisso rimane comunque sempre nello zaino o attaccato alla macchina. Si tratta di una focale fissa, quindi ci porta ad essere organizzati, perché l’assenza di zoom comporta una preparazione iniziale della scena e della situazione da fotografare. In ambito di fotografia di studio, ritratti o still life, è un’ottica che offre buone prestazioni. Anche al di fuori dello studio è un’ottica molto versatile in quanto molto luminosa: il suo diaframma F 1.8 la rende perfetta anche per situazioni di scarsa luminosità,

Caratteristiche tecniche