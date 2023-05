Asus: tantissime offerte su Amazon per la Gaming Week

In occasione della Gaming Week di Amazon, Asus ha deciso di lanciare tantissime offerte sui suoi prodotti. Vediamo tutti gli sconti attivi

Gli sconti sono sempre un buon momento per acquistare periferiche, componenti e quant’altro possa dare un boost al nostro PC o semplicemente alle nostre performance in gioco. Ogni dettaglio può essere veramente importante e questo Asus lo sa benissimo. Da sempre si impegna a fornire ai suoi utenti prodotti di qualità andando a coprire diverse fasce di prezzo con i suoi due marchi TUF e ROG.

In occasione della Gaming Week di Amazon, che prende il via oggi e dura fino al 29 maggio, Asus ci propone una marea di offerte riguardanti vari prodotti, dalle schede madri a mouse e tastiere, senza dimenticare alcune GPU di ultima generazione e i sistemi Wi-Fi per una connessione ottimale in ogni angolo della casa. Ma andiamo con ordine e vediamo tutti i prodotti in sconto. Di seguito vi lasciamo un elenco con i vari link che vi rimandano alla sezione da voi desiderata per una navigazione più veloce:

Ecco tutte le offerte di Asus in occasione della Gaming Week di Amazon

I primi prodotti che andremo a vedere in questo articolo sono le periferiche pensate per il gaming. Tra queste possiamo trovare gli auricolari ROG Cetra True Wireless e le cuffie cablate ROG Delta S e ROG Strix GO Core nella versione Moonlight White, oltre al modello ROG Strix GO 2.4 con connettività wireless. In questa fascia troviamo anche le TUF Gaming H1 Wireless, comode e leggerissime, per garantire fino a fino a 15 ore di gioco non-stop.

Per quanto riguarda il lato input invece troviamo i mouse ROG Gladius II Core, ROG Strix Carry e TUF Gaming M3, per soddisfare esigenze e stili diversi. Se invece diamo uno sguardo alle tastiere abbiamo la ROG Strix Scope NX TKL Deluxe, meccanica compatta e dal carattere deciso, oltre che preformante, ricca e ben accessoriata, e la TUF Gaming K3, meccanica dal layout esteso, una “entry” cui non manca davvero nulla.

I gamer amanti anche del “PC fai da te” potranno approfittare dei Best Deals con sconti fino al 15% su una ampia selezione di schede madri, per accontentare ogni “builder”.

La promozione include anche tre schede grafiche, selezionate per offrire un upgrade di valore al proprio PC: la solida TUF Gaming GeForce RTX 3070 V2 OC Edition, la “piccola” ASUS Dual GeForce RTX 3070 V2 OC Edition fino ad arrivare alla “mostruosa” ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X, ideali per aggiornare o rinnovare qualsiasi build gaming.

Poiché il gaming e l’intrattenimento è sempre più esperienza da vivere online, Asus non poteva certo dimenticare modem, router e sistemi Wi-Fi mesh, indispensabili per rendere le proprie connessioni più stabili e veloci ed ottenere le migliori performance, non solo in gioco. Tante le offerte, tra cui quelle più specificamente rivolte al gaming:

(in offerta su amazon.it) ASUS RT-AX86S AX5700 Router Estendibile WiFi Gaming, Connessione Veloce WiFi 6, Protezione Internet Integrata Con Aggiornamenti Illimitati, Nero Grazie al Wifi 6 potrai godere di una velocità e di una efficienza senza paragoni, potrai utilizzare tutte le tue app preferite, anche contemporaneamente, senza rallentare la tua rete

(in offerta su amazon.it) ASUS AXE7800 Router Estendibile Tri-band WiFi 6E (802.11ax), 6GHz 2.5G, ASUS Safe Browsing, AiProtection Pro, Guard Sharable Secure VPN, Parental Control, Link Aggregation Tecnologia WiFi 6E ultraveloce: la nuova banda da 6 GHz aumenta notevolmente la capacità della rete, offrendo prestazioni WiFi più elevate e una connettività più stabile con velocità fino a 7800 Mbps

Queste erano tutte le offerte di Asus per questa Gaming Week di Amazon. Ricordiamo che questi sconti saranno validi fino al 29 maggio. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo hardware e non solo, continuate a seguire tuttotek.it!