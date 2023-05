Come iniziare con i casinò online in Italia in modo sicuro

In un mercato sempre più in espansione, forniamo utili suggerimenti su come giocare nei casinò online italiani in massima sicurezza

L’industria del gioco d’azzardo in Italia è letteralmente esplosa, grazie all’ascesa dei casinò online. A seguito di ciò, ora gli appassionati possono giocare standosene comodamente seduti sulla poltrona di casa o mentre si trovano in viaggio. I casinò online sono stati infatti ottimizzati per essere visualizzati sui dispositivi mobili di ultima generazione ossia smartphone e tablet. Nonostante ciò, è importante però iniziare a giocare in modo sicuro, poiché c’è sempre il rischio di essere truffati da sedicenti siti che propongono allettanti offerte. Per tale motivo, a seguire forniamo utili suggerimenti su come giocare nei casinò online italiani in massima sicurezza.

Fare delle ricerche approfondite sui casinò online

Con l’espansione del gioco d’azzardo online in Italia molti appassionati vengono attratti dalla possibilità di incassare dei soldi da tale attività e magari centrare i migliori jackpot e in particolare quelli progressivi, così come scegliere i tanti titoli disponibili. Questi ultimi infatti vengono proposti con diversi temi (classici con frutta, horror, avventura e storici) e nella maggior parte dei casi corredati di colonne sonore adrenaliniche e di una grafica in HD entrambi in grado di rendere l’esperienza utente ancora più eccitante. Tuttavia, non sempre gli online casino svolgono il loro commercio con a cuore gli interessi dei clienti. Alcuni infatti sono guidati da gestori avidi o addirittura alle prese con attività illegali come ad esempio il riciclaggio di denaro. Fortunatamente, per gli utenti, è possibile evitarli effettuando delle ricerche prima di registrarsi come clienti. In primo luogo, devono verificare se un casinò online è membro dell’ organismo di regolamentazione italiano che è identificato con l’acronimo di ADM (ex AAMS). Nello specifico richiede che i casinò ad esso affiliati operino solo secondo le migliori pratiche del settore. Anche le licenze e i certificati della MGA e della UK Gambling Association forniscono un buon segno della credibilità di un casinò e quindi si possono definire seri e sicuri. Detto ciò, va aggiunto che come ulteriore rete di sicurezza per i propri clienti, i casinò online affidabili utilizzano l’ultimo software di crittografia denominato SSL e che serve a proteggere i loro dati personali e quelli delle transazioni. Leggere recensioni affidabili su un casinò online redatte da altri utenti o da siti specializzati è un altro ottimo modo per giocare in massima sicurezza e bandire a monte portali fraudolenti.

Considerare i vari sistemi di pagamento

La maggior parte dei casinò online che operano in Italia offrono una serie di metodi attraverso i quali è possibile finanziare il conto gioco ed effettuare prelievi derivanti da vincite. Alcune di queste piattaforme finanziarie potrebbero tuttavia non avere una sicurezza tale da scongiurare una perdita di soldi, per cui indipendentemente dal fatto che si utilizzi un portafoglio elettronico o la classica carta di credito è sempre opportuno eseguire un controllo per confermare che i soldi, così come i dati personali, siano al sicuro e quindi a prova di tutti i tipi di truffatori online. Sempre in riferimento all’analisi dei sistemi di pagamento offerti dai casinò online, va altresì aggiunto che nel caso dei suddetti portafogli elettronici, per maggior sicurezza conviene separarli dal conto bancario principale, al fine di evitare l’intrusione di hacker. Sempre in merito al fattore sicurezza, va inoltre sottolineato che anche la password dell’account di un casinò online dovrebbe essere tenuta segreta creandola magari complessa e che includa lettere dell’alfabeto, numeri e simboli. Esistono infine alcuni metodi di deposito che molti casinò online che operano sul territorio italiano consentono di utilizzare anche se alcuni non permettono di sfruttarli per i prelievi. Per tale motivo, è opportuno orientarsi su una piattaforma sicura e maggiormente flessibile sotto questo aspetto.

Impostare i propri limiti di giocata

Sebbene il gioco d’azzardo come passatempo possa essere divertente, può anche creare disagio economico in caso di perdite considerevoli e persino dipendenza. Quando infatti un giocatore è in una serie vincente, la scarica di adrenalina può essere travolgente. Il rilascio di dopamina e altri ormoni del benessere ogni volta che ottiene una vittoria, può quindi portare alla suddetta dipendenza. A tale proposito per trarre vantaggio dal giocare nei casinò online, un giocatore dovrebbe sempre fissare dei limiti al proprio gioco d’azzardo e scongiurare a monte quanto sopra. Nello specifico se ha una somma di denaro da versare nel conto gioco del casinò, non dovrebbe ricaricarla una volta raggiunto il limite che si è prefissato. Gli esperti ed in particolare quelli del settore della ludopatia, per evitare di incorrere in dipendenza, consigliano a tutti gli appassionati di giochi da casinò online di scommettere solo del denaro che si è pronti a perdere. Viceversa se si ritrovano a puntarne altro non previsto, allora è il momento giusto per smettere. Alcuni casinò online a tale proposito, consentono di impostare limiti su quanti soldi spendere sul loro sito in un giorno. Altri invece hanno programmi per cercare giocatori dipendenti dal gioco d’azzardo e aiutarli ad uscire dal circolo vizioso in cui sono incappati.