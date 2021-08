Diamond Select è lieta di annunciare che le nuove action figure di Nightmare Before Christmas sono ora disponibili all’acquisto

L’autunno è alle porte e con esso arriva Halloween! Diamond Select Toys ha scelto proprio questo momento per lanciare il suo nuovo assortimento di action figure dedicato a The Nightmare Before Christmas. La serie 10 di questa collezione include ben 6 nuovi personaggi presenti nell’originale pellicola di Tim Burton. Vediamo insieme i dettagli!

Nightmare Before Christmas: arrivano le nuove action figure!

Nightmare Before Christmas Select Series 10

Alcuni dei cittadini più inquietanti di Halloween Town escono allo scoperto per questa serie di action figure basata sul film d’animazione del ’94! Mr. Hyde con Papà cadavere, Mamma cadavere con Duck Gift e Mrs. Claus con l’elfo dispongono di più punti di articolazione e includono vari accessori spaventosi e/o festivi. Ciascuno di essi viene confezionato in un box con grafica e pannello laterale per esporli sullo scaffale.

Progettate da Eamon O’Donoghue e scolpite da Cortes Studios, queste figure godono di un prezzo di $ 29,99/cad.

Disponibilità

Benché queste action figure siano già disponibili negli store americani, arriveranno anche in Italia. Intanto, potrete fare vostri Jack Skellington, Oogie Boogie e tanti altri, sulla pagina dedicata nello store Zavvi!

