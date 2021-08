Chieftronic presenta la nuova serie di PSU SteelPower 

Il brand Chieftronic, marchio focalizzato nel settore gaming di Chieftec, annuncia il lancio della nuova serie di alimentatori SteelPower

La serie SteelPower di Chieftronic porta con se diverse caratteristiche e componenti già consolidati della serie PowerPlay nella nuova famiglia di PSU. La nuova serie SteelPower di Chieftronic è composta da 3 modelli targati 80 PLUS BRONZE, con tagli da 550/650/750 Watt.

La famiglia di alimentatori in questione vanta Half-bridge LLC converter accompagnati da tecnologia DC-to-DC e condensatori giapponesi Premium per la miglior stabilità. I regolatori di voltaggio contribuiscono a mantenere sotto controllo i ripple, con tutta l’efficienza della certificazione 80PLUS Bronze. Gli alimentatori sono tutti quanti completamente modulari per garantire un ottima compatibilità e facilità nel cable management.

Chieftronic ha poi dotato la serie SteelPower, come detto composta da 3 modelli 550W, 650W, and 750W, di una ventola da 120mm della famiglia FDB silent fan. A bordo sono presenti i seguenti circuiti di protezione AFC (Automatic Fan speed Control), OCP (Overcurrent protection), OPP (Overload protection), OTP (Over-temperature protection), OVP (Overvoltage protection), SCP (Short-circuit protection), SIP (Surge & Inrush Protection), UVP (Under Voltage protection).

Per il modello da 650W abbiamo invece 110W erogati per le linee +3.3V e +5V, con 20.0A. Mentre abbiamo 648W per la linea +12V con 54.0A. La serie SteelPower accompagnerà al portfolio prodotti di Chieftronic alla famiglia PowerUP, Proton e quella Power Play.

In confezione avremo un connettore 20+4 PIN ATX da 650mm, due connettori 8 PIN PCIe (6+2) da 500mm, due connettori 8 PIN EPS (4+4) da 600mm, 6 connettori SATA da 500mm, 3 connettori Molex da 500mm. Le dimensioni dell’alimentatore sono invece di 40mm x 150mm x 86mm. Al momento non è indicato il prezzo e la disponibilità di mercato. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.