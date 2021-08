Call of Duty Vanguard: un nuovo leak svela la data di uscita

Sembra proprio che la seconda guerra mondiale di Activision abbia una data di uscita, grazie al nuovo leak di Call of Duty Vanguard

La valanga di informazioni emerse oggi su Call of Duty Vanguard non bastava, e dunque l’insider Tom Henderson ha offerto più dettagli su Twitter con un nuovo leak che comprende la data di uscita. Tuttavia, per non incorrere nelle ire di Activision, Henderson ha preferito esprimersi per enigmi, come Kermit la rana (protagonista de I Muppet, ndt) con una mappa in mano e il numero “24” come unico testo del tweet (24 mappe). In un altro post, invece, il leaker ha preferito optare per l’alfabeto militare (Alpha, Bravo, ecc. ndt) in cui “A presto” indica che avremo presto una versione alpha.

Tempo di avere una data: un leak dietro l’altro per Call of Duty Vanguard

I rebus proseguono con altre immagini prima della data di uscita di Call of Duty Vanguard. Un’immagine include infatti del testo: “il tempo (clima, ndr) dinamico nei giochi è una figata”. Nello screenshot il gioco coinvolto è Battlefield 2042, indicando che il titolo di Activision miri alla stessa feature. Un altro tweet include poi il logo di Treyarch con un indizio che sembra suggerire la presenza della modalità dedicata agli zombi. Infine, cosa più importante, un calendario in cui un giorno specifico è stato segnato in verde. Se la cosa fosse vera, dovremmo fare lo stesso per venerdì 5 novembre.

Naturalmente va tutto preso con le pinze prima di conferme ufficiali, ma l’effetto Streisand ha coinvolto pesantemente il franchise nell’arco della mattinata. Ricordiamo infatti che la veemenza con cui Activision ha rimosso tutte le immagini dalla rete nelle scorse ore conferma le informazioni finora rilasciate più che mai. Questo, per la compagnia, sembra essere un periodo veramente durissimo, ora che gli sponsor stanno abbandonando il publisher uno dopo l’altro. Questo include, più di recente, anche il licenziamento in tronco di Jesse McCree in seguito agli scandali che lo riguardano.

