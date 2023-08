In questo articolo vedremo 4 idee regalo per i fan della saga videoludica “The Witcher”

La saga di “The Witcher”, originariamente nata come una serie di romanzi fantasy scritti dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, ha rapidamente catturato milioni di appassionati di videogame e non solo, dando vita a un franchise di successo che si è esteso dai libri ai videogiochi, alle serie TV e ai prodotti derivati.

L’epica narrazione segue Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutato geneticamente, che girovaga per un mondo medievale fantasy popolato da creature magiche, politica intricata e scelte morali complesse. I romanzi hanno posto le basi per una serie videoludica altrettanto acclamata, prodotta dalla casa di sviluppo CD Projekt Red.

Il primo videogame è stato rilasciato nell’ormai lontano 2007 e ha introdotto i giocatori al mondo oscuro e in continua evoluzione in cui Geralt opera. Questo è stato seguito da “The Witcher 2: Assassins of Kings” nel 2011. Tuttavia, è stato “The Witcher 3: Wild Hunt“, rilasciato nel 2015, a portare la serie al culmine della popolarità. Il titolo ha offerto un vasto mondo aperto ricco di dettagli, personaggi complessi e un sistema di scelte che influenzano il destino del mondo di gioco.

In questo articolo, vedremo 4 idee regalo perfette per i fan dello Strigo!

Iniziamo!

Tazza di Geralt contro il grifone | 4 idee regalo per i fan di The Witcher

Hai mai pensato di affrontare una giornata impegnativa come Geralt di Rivia affronta il leggendario grifone? Ora puoi farlo, almeno dal punto di vista della carica di caffeina, grazie alla tazza di Geralt contro il Grifone di ABYstyle! Questa tazza in ceramica ti permetterà di prepararti alle sfide giornaliere. Con una capacità di 320 ml, è perfetta per iniziare la giornata con il giusto spirito. Immagina di prendere un sorso di caffè o tè mentre ti prepari mentalmente per le avventure che ti attendono. L’immagine di Geralt pronto a sfidare il grifone ti ispirerà a superare qualsiasi ostacolo, proprio come il famoso cacciatore di mostri.

La tazza è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 9,99 €.

Poster incorniciato | 4 idee regalo per i fan di The Witcher

Che tu sia un cacciatore di mostri o un appassionato del mondo fantasy, questo poster rappresenta un pezzo d’arte che riflette l’epicità di “The Witcher 3: Wild Hunt”. Immergiti nel mondo di The Witcher ogni volta che alzi lo sguardo con il poster incorniciato di Geralt by GB Eye! La stampa su carta fotografica di alta qualità ti farà immergere nei dettagli di questa rappresentazione iconica del cacciatore di mostri, permettendoti di apprezzare ogni sfumatura. Con dimensioni di 30,5 x 40,6 cm, il poster non richiederà uno spazio generoso.

Il poster è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 19,99 €.

Spille con segni magici | 4 idee regalo per i fan di The Witcher

Questo pacchetto di spille ti offre la possibilità di indossare i potenti simboli di Aard, Igni, Quen e Axii, che potrebbero rivelarsi preziosi per uscire da situazioni sfortunate. Questo pacchetto include ben 6 spille, con 4 spille di diametro 2,5 cm e 2 spille di diametro 3,2 cm. Ogni volta che indossi una di queste spille, potrai sentirti un vero cacciatore di mostri, pronto a utilizzare la magia dei segni per affrontare qualsiasi sfida.

Il set di spille è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 5,99 €.

Agenda | 4 idee regalo per i fan di The Witcher

Porta con te questo incredibile quaderno The Witcher 3 di ABYstyle e prendi appunti come un vero cacciatore di mostri di tutte le tue scoperte nelle regioni di Skellige, Novigrad, Blanchefleur o Velen. Con una copertina rigida, questo quaderno è progettato per resistere a qualsiasi avventura. L’interno presenta un design stampato sul fondo di ogni pagina, che ti immergerà ulteriormente nell’atmosfera magica del mondo di The Witcher. Le spirali colorate e l’elastico aggiungono un tocco di praticità e stile.

L’agenda è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 7,99 €.

Diventa un Witcher!

Questi erano i nostri consigli su alcune possibili idee regalo per i fan di The Witcher. Vi ricordiamo che sul nostro sito ci sono un sacco di articoli simili su altri franchise.

Noi ringraziamo, come sempre, ABYstyle per la collaborazione. Alla prossima!