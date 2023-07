The Witcher 3: svelato il trailer del volume 2!

Nelle scorse ore, Netflix ha svelato il trailer dell’attesissimo volume 2 The Witcher 3: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Netflix rilascia il trailer del Volume 2 della terza stagione di The Witcher, l’acclamata serie fantasy sulle avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. L’epica conclusione della terza stagione sarà composta da tre episodi e sarà disponibile dal 27 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La showrunner ed executive producer è Lauren Schmidt Hissrich, alla regia troviamo invece Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun. Trovate il trailer proprio qua sotto!

Il trailer del volume 2 di The Witcher 3 alza ancora l’asticella dell’hype: siete pronti?

Nel cast, oltre a, ovviamente, Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, troviamo Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra), Joey Batey (Ranuncolo), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), e moltissimi altri. The Witcher ha un cast folto e variegato, proprio a rispecchiare la grandezza dei videogiochi originali.

La sinossi del volume 2 è la seguente:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Avete visto il trailer del Volume 2 di The Witcher 3? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

