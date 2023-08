In questo articolo vi consiglieremo ben 4 prodotti per i fan delle Tartarughe Ninja, in attesa dell’uscita del film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Le Tartarughe Ninja, conosciute anche come Teenage Mutant Ninja Turtles, sono diventate un’icona della cultura pop dagli anni ’80. Questa serie, nata come un fumetto indipendente, ha rapidamente conquistato i cuori di milioni di fan di tutte le età, dando vita a un franchise di successo che ha spaziato dai fumetti ai cartoni animati, ai film e ai prodotti collezionabili. E con l’uscita del nuovissimo film “Tartarughe Ninja: Caos mutante” fissata per il 30 agosto, abbiamo ben pensato di realizzare questi articolo dove esploreremo 4 gadget imperdibili per i veri appassionati delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Stampa con cornice | 4 idee regalo per i fan di Teenage Mutant Ninja Turtles

Se sei un appassionato delle Tartarughe Ninja, un poster nella tua stanzetta nerd non può assolutamente mancare. Questo poster raffigura una delle copertine dell’originale serie a fumetti. Con dimensioni di 30,5 x 40,6 cm, il poster si inserisce perfettamente in qualsiasi spazio. La cornice dallo spessore di 25 mm aggiunge un tocco di eleganza, mentre il pannello in stirene protegge la stampa da eventuali danni. Prendi parte a questa epica saga acquisendo un’opera che cattura l’essenza delle Tartarughe Ninja e inizia la tua collezione con stile. Il poster è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 19,99 €.

Mousepad a forma di pizza | 4 idee regalo per i fan di Teenage Mutant Ninja Turtles

Non sai cosa mangiare stasera? Non c’è bisogno di esitare ulteriormente, le Tartarughe Ninja hanno deciso per te con questo tappetino per mouse di ABYstyle: stasera pizza! Realizzato con tessuto intrecciato e stampato di alta qualità, questo tappetino gode di una base antiscivolo la quale garantisce che rimanga al suo posto anche durante le sessioni di gioco più intense. La finitura liscia è adatta a tutti i tipi di mouse. Con un diametro di 21,5 cm e uno spessore di 3 mm, questo tappetino è la scelta perfetta per un’esperienza di gioco e lavoro comoda e piacevole. Il tappetino è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 9,99 €.

T-Shirt | 4 idee regalo per i fan di Teenage Mutant Ninja Turtles

Questo capo, come il tappetino visto in precedenza, unisce due cose che tutti adorano: pizza e le adorate Tartarughe Ninja. Questa maglietta è disponibile in 6 taglie diverse, da XS a XXL, per assicurare una vestibilità perfetta per ogni fan. Realizzata in cotone di alta qualità, promette comfort e un aspetto fantastico.

Indossando questa maglietta, potrai mostrare il tuo affetto per le Tartarughe Ninja. Che tu stia uscendo con gli amici, partecipando a un evento o semplicemente rilassandoti a casa, questa maglietta diventerà la tua prima scelta. La t-shirt è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di €24.99.

Tazza Raffaello e Michelangelo | 4 idee regalo per i fan di Teenage Mutant Ninja Turtles

Preparati a iniziare la tua giornata con una dose extra di energia grazie alla tazza TMNT Raffaello e Michelangelo di ABYstyle! Realizzata in ceramica di alta qualità, questa tazza ha una capacità di 320 ml e ti offrirà l’energia necessaria per affrontare qualsiasi sfida.. La stampa cattura la loro essenza avventurosa e il design è un inno alla forza e all’amicizia delle tartarughe.

Ecco la miglior parte: questa tazza è lavabile in lavastoviglie e può essere utilizzata nel microonde senza problemi. Quindi, puoi goderti la tua bevanda preferita in tutta comodità, senza doverti preoccupare di nulla. La tazza è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di €9.99.

Ecco le nostre suggerite proposte di regali per gli amanti di Teenage Mutant Ninja Turtles. Non dimenticate che sul nostro sito potrete scoprire ulteriori guide analoghe su One Piece, Dragon Ball e molto altro!

