Fortnite: in arrivo Geralt di The Witcher!

Geralt di Rivia, protagonista di The Witcher presto sbarcherà nell’universo di Fortnite! Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Epic Games e CD PROJEKT RED hanno annunciato che il cacciatore di mostri, Geralt di Rivia sarà presente nel Pass Battaglia del Capitolo 4 di Fortnite, per quanto riguarda la modalità Battle Royale. Una notizia che si lega perfettamente all’uscita della versione next gen del terzo capitolo della saga di The Witcher e, inoltre, alla prossima uscita della nuova stagione della serie TV.

The Witcher & Fortnite: Geralt sbarca nel Battle Royale!

La collaborazione tra i due studi di sviluppo di videogiochi vedrà il witcher Geralt unirsi al Capitolo 4 come ricompensa di metà stagione. Il personaggio è noto per il pluripremiato franchise di The Witcher di CD PROJEKT RED, in particolare per il pluripremiato The Witcher 3: Wild Hunt, che riceverà presto un aggiornamento gratuito per la prossima generazione a dicembre. Insieme all’annuncio è stato pubblicato un trailer per il prossimo capitolo di Fortnite, che include un cameo di Geralt di Rivia.

I giocatori più attenti avranno notato come l’abbigliamento e l’aspetto del witcher sono stati tradotti nello stile artistico espressivo di Fortnite. Sempre più collaborazioni, ormai, fanno sì che arrivino all’interno del titolo targato Epic Games personaggi, skin e cameo vari. Fateci sapere voi che cosa ne pensate di questa partnership e se siete tra i giocatori più incalliti di Fortnite. Per farci sapere la vostra vi basta lasciare un commento nell’apposita sezione sottostante.

