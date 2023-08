Fisker Ronin: La nuova Super GT Elettrica da oltre 1000 CV

Fisker Inc, un pioniere nel settore dei veicoli elettrici, ha svelato ulteriori dettagli sulla nuova super GT Fisker Ronin, una cabriolet totalmente elettrica e innovativa, durante il primo Product Vision Day del marchio tenutosi il 3 agosto 2023

La nuova Fisker Ronin non è soltanto un capolavoro per gli appassionati di guida, ma è anche un omaggio alla passione per l’arte e il design automobilistico, con un marcato accento sulla sostenibilità, come dichiarato dal presidente e CEO Henrik Fisker.

L’obiettivo di Fisker Inc è stato chiaro sin dall’inizio: creare una vettura grand touring del 21° secolo, in grado di coprire la distanza tra Los Angeles e la Napa Valley con una singola carica o di affrontare le Autobahn senza preoccupazioni legate all’autonomia della batteria. Il prezzo stimato per questa straordinaria creazione supera i 350.000 €.

Un Tributo Cinematografico: Il Nome Ronin

Il nome “Ronin” non è stato scelto a caso. È un omaggio all’epico film diretto da John Frankenheimer, celebre per le sue spettacolari scene d’inseguimento automobilistico. Gli appassionati potranno prenotare questa vettura elettrica a partire dal 3 agosto, versando un deposito iniziale di 2000 $ (equivalenti a circa 1826,96 €), seguito da un ulteriore deposito totalmente rimborsabile di 1000 $ (circa 913,48 €).

Questa supercar elettrica sarà disponibile al prezzo di 385.000 $ (circa 351.689,84 €) e la produzione sarà limitata a soli 999 esemplari, con le prime consegne previste per la seconda metà del 2025.

Un’eccellenza Versatile: Le Caratteristiche della Fisker Ronin

In risposta alle tendenze attuali del mercato automobilistico di lusso, che vedono molti grandi marchi orientarsi verso SUV, la missione di Fisker con la nuova Ronin è quella di offrire una straordinaria versatilità. Questa super GT raggiungerà una velocità massima di 275 km/h e, sebbene sia progettata per ospitare cinque persone, offre una capacità di carico eccezionale grazie al layout tipico dei veicoli elettrici.

Le prestazioni sono semplicemente stupefacenti, con un’accelerazione da 0 a 96 km/h in circa 2 secondi e una velocità massima di 275 km/h, posizionando la Ronin al livello delle migliori supercar attualmente sul mercato.

Un’Esperienza di Guida Straordinaria

L’attenzione del costruttore americano è chiaramente rivolta all’esperienza di guida. Nonostante le opzioni per la guida autonoma siano disponibili, il vero piacere risiede nell’esperienza diretta alla guida.

Le portiere posteriori a farfalla consentono un facile accesso, con un singolo maniglione che si estende automaticamente per agevolare l’ingresso. La tecnologia è all’avanguardia, con la possibilità di aprire tutte le portiere tramite smartphone e un hard-top in fibra di carbonio retrattile.

Autonomia Eccezionale

Un aspetto notevole della Ronin è la sua struttura in alluminio unica con batteria integrata, progettata per offrire un’autonomia di 966 km con una singola carica. Materiali leggeri come la fibra di carbonio sono impiegati anche nei cerchi da 23″.

Lusso Sostenibile: Interni Innovativi

All’interno, la Fisker Ronin stabilisce nuovi standard per il lusso sostenibile, utilizzando materiali riciclati e sostenibili, con l’obiettivo di diventare la supercar più ecologica al mondo. Il display ad alta risoluzione da 17.1 pollici e il quadro strumenti di fronte al conducente sono solo alcune delle caratteristiche di questa innovativa vettura.

La nuova Fisker Ronin non è semplicemente una vettura, ma rappresenta una visione, un’ambizione e, soprattutto, il futuro dell’automobilismo di lusso sostenibile. Un’opera d’arte su quattro ruote che fonde prestazioni eccezionali, design accattivante e tecnologia avanzata in un unico veicolo elettrico.

E voi cosa ne pensate di questa Fisker Ronin?