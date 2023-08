House of the Dragon 2 avrà meno episodi: ecco perché

La regista Clare Kilner ha spiegato perché House of the Dragon 2 avrà meno episodi rispetto alla precedente stagione

La seconda stagione della serie prequel de Il Trono di Spade avrà un numero inferiore di episodi, e a confermarlo è stata la stesso regista Clare Kilner, che ha anche spiegato il perché. Gli episodi saranno infatti soltanto otto, rispetto ai dieci della prima stagione, ma c’è un motivo ben preciso. Le riprese dei nuovi episodi di House of the Dragon continuano senza sosta in Gran Bretagna.

Parlando con The Hollywood Reporter, Kilner ha spiegato il motivo alla base della scelta, precisando che la decisione di ridurre il totale degli episodi per la prossima stagione del prequel di Game of Thrones è stata presa dallo showrunner Ryan Condal, rimasto l’unico autore-capo della serie showrunner dopo l’addio del regista Miguel Sapochnik.

Nella prossima stagione avremo otto episodi meravigliosi pieni zeppi di tantissimi elementi, al punto che a volte abbiamo avuto problemi a ridurli entro l’ora di durata. Ma la decisione di Ryan è stata quella di concentrare il maggior numero di eventi nel minor numero possibile di episodi, tagliando tutto quello che non sentivamo necessario: ciò si tradurrà in una stagione piena di emozioni e con episodi visivamente eccitanti.

House of the Dragon 2: ecco spiegato il minor numero di episodi rispetto alla prima stagione

In sostanza, un minor numero di episodi totali permetterà alle puntate realizzate di prosperare dal punto di vista del budget e dei contenuti. In ogni caso, dopo il clamoroso successo di House of the Dragon, show HBO ispirato al libro Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin, i fan sono in trepidante attesa della seconda stagione, di cui però non si conosce ancora la data di uscita. Adattato da Fire & Blood di George R.R. Martin, la prima stagione del prequel de Il Trono di Spade è stata accolta con il plauso della critica e ha ricevuto ben nove nomination agli imminenti Emmy Awards del 2023. Il primo episodio di House of the Dragon è la premiere più vista nella storia della HBO e ha portato rapidamente al rinnovo della seconda stagione, addirittura prima che il secondo episodio andasse in onda.

Nel cast della seconda stagione troviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. George R.R. Martin è coinvolto come co-creatore e produttore esecutivo, in collaborazione con Ryan Condal. Nel team di produttori esecutivi ci sono poi Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. House of the Dragon 2 arriverà in Italia su SKY e NOW.

