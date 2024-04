Volkswagen stringe un accordo con United Auto Workers

I dipendenti che fanno parte del team lavorativo della fabbrica in Chattanooga della Volkswagen hanno stretto un accordo con United Auto Workers, segnando la storia dell’azienda tedesca e anche un primato

Quello che è successo di recente in Chattanooga, nel Tennessee, è un qualcosa che ha segnato la storia di una delle più grandi aziende automobilistiche tedesche del mondo. Stiamo parlando di Volkswagen, che ha stretto un accordo con United Auto Workers. Si tratta di un sindacato americano, ma non è un sindacato qualsiasi. Questo è infatti uno dei più importanti sindacati americani, se non il più importante, che è stato votato dal 73% dei dipendenti della fabbrica Volkswagen che si trova in Tennesse. Questo è un accordo che segna la storia dell’azienda e anche il mondo dei motori, lasciando quindi il segno nella carriera di Volkswagen. Ma perché questo accordo è così importante da poterlo ritenere come un evento storico? Le ragioni sono molto semplici e ci sembrano anche più che lecite, visto che si parla di un evento che non si verifica da quasi cento anni.

Volkswagen e United Auto Workers uniti

Si tratta della prima fabbrica automobilistica del sud che ha deciso di unirsi al sindacato per via elettorale dagli anni ’40. Inoltre è anche una fabbrica di un’azienda di proprietà straniera, quindi questo accordo segna non uno, ma ben due primati. Questa è stata una grande soddisfazione per UAW, che però non ha intenzione di fermarsi. Infatti ha preso nel mirino anche altre aziende estere del settore automobilistiche e la prima tra tutte è BMW, ma ci sono anche Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes, Nissan, Subaru, Toyota e Volvo. Il sindacato quindi ha fatto un passo avanti rispetto alla fine dello scorso anno, quando aveva raggiunto un accordo provvisorio con General Motors, seguendo il modello stabilito con Ford e Jeep. Questi sono accordi che dureranno quattro anni e otto mesi e prevedono aumenti dei salari e un maggior adeguamento al costo della vita.

