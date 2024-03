Lo stabilimento Tesla in Germania riprenderà a lavorare

Lo stabilimento di Tesla a Berlino, in Germania, ha riscontrato non pochi problemi durante il processo di produzione di altre auto Tesla. Ma sembra che i lavori dovrebbero ripartire proprio questa settimana

Giusto qualche settimana fa c’è stata questa notizia secondo la quale lo stabilimento di Tesla in Germania sarebbe stato attaccato da un gruppo di estrema sinistra, che prende il nome di Vulkangruppe. Questo gruppo estremista ambientalista ha appiccato un incendio e ha impedito ai lavoratori all’interno dello stabilimento di lavorare, perché l’incendio ha anche portato a un totale blackout del quartiere. Il motivo sarebbe proprio legato agli ideali di questa organizzazione ambientalista anarchica che vuole far affondare i titani del mercato automobilistico in nome di un pianeta più pulito e privo di corruzione. Il gruppo aveva definito Elon Musk un tecno-fascista. Tuttavia sembra che le cose si siano risolte e presto lo stabilimento dovrebbe dare di nuovo inizio ai lavori di produzione.

Quando riprenderanno i lavori nello stabilimento Tesla in Germania?

Una divisione della società tedesca di reti elettriche E.ON, ovvero E.dis, ha annunciato che i lavori nello stabilimento potrebbero ripartire questa sera stessa. L’azienda ha infatti lavorato duramente questo fine settimana affinché la rete elettrica tornasse il prima possibile. Inizialmente il capo del comitato aziendale dello stabilimento di Brandeburgo aveva annunciato un periodo di riprese dei lavori non definito, limitandosi a pronunciare un generico “prossima settimana”, ovvero questa appena inizata, 11 marzo. Ma arrivano buone notizie, anche se non è nulla di confermato, ma le prospettive sono buone. I lavori dovrebbero ripartire proprio questa sera ed è una cosa che spera anche la Tesla stessa. Le riprese dipenderebbero da un test ad alta tensione oltre che all’approvazione ufficiale da parte degli ingegneri, entrambi previsti per oggi. Lo stesso ministro dell’economia di Brandeburgo, Joerg Steinbach, ha rivelato che l’energia potrebbe essere ripristinata molto prima del fine settimana.

Cosa ne pensate di questo caso? Tesla riuscirà a far ripartire i lavori oggi stesso?