Aquaman 2: ecco la trama del nuovo film

Scopriamo la trama che interesserà Aquaman 2, il nuovo capitolo della pellicola con Jason Momoa e diretta da James Wan

Cresce l’attesa per il nuovo capitolo dedicato ad uno dei supereroi più famosi dell’universo DC. Stiamo parlando di Aquaman, che si appresta a tornare con un secondo film, dal titolo Aquaman e il Regno Perduto. La sua realizzazione non è stata affatto una passeggiata, visto i diversi ritardi dovuto alla pandemia, ma ora siamo quasi giunti alla meta. In attesa del trailer, già anticipato da un primo teaser introduttivo, che vi lasciamo qua sotto, scopriamo cosa aspettarci dalla trama di questa nuova avventura.

Sinossi | Aquaman 2: ecco la trama

È stata la Warner Bros a diffondere i primi dettagli relativi alla trama del film. Nel prossimo capitolo, il nostro supereroe dovrà vedersela di nuovo con Black Manta, che non ha accettato la sua ultima sconfitta. Spinto dalla sete di vendetta per la morte del padre, quest’ultimo cercherà nuovamente giustizia contro Aquaman. Il nemico ha dalla sua parte il Tridente Nero, con cui è in grado di controllare un’antica e malvagia forza. Per sconfiggerlo occorrerà fare affidamento su Orm, fratello di Aquaman, ex Re di Atlantide ed ora prigioniero. I due, apparentemente molto diversi, dovranno mettere da parte la loro diffidenza, per salvare la loro famiglia.

Data d’uscita

Aquaman 2 è diretto da James Wan ed uscirà nelle sale italiane il 20 dicembre 2023. Non ci resta che attendere giovedì, giorno in cui è prevista l’uscita del primo trailer, dove potremo finalmente scoprire nuovi dettagli sul film con protagonisti, oltre a Jason Momoa, anche Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e Amber Heard. Siete curiosi di saperne di più questa nuova avventura? Rimanete sintonizzati con tuttoteK, per scoprire cosa ci riserverà questa nuova anticipazione e per essere sempre aggiornati sui vostri film e le vostre serie TV preferite.

