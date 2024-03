Hakkinen commenta il passaggio di Lewis Hamilton a Ferrari

Il passaggio a Ferrari che ha fatto Hamilton è stato commentato da Hakkinen, ex pilota finlandese storico campione di Lotus

Un periodo molto movimentato quello della Formula 1, specie dopo il caso Horner che ha portato il team principal di Red Bull a scontrarsi contro il padre del campione indiscusso Max Verstappen, ovvero Jos. Questo scontro potrebbe portare Max a entrare nel team di Mercedes, prendendo il posto di Lewis Hamilton che è passato a Ferrari dopo un’intera carriera trascorsa nella scuderia tedesca. Proprio in merito a questo, l’ex pilota finlandese, Mika Hakkinen, ha commentato il cambio di fazione di Hamilton. La prima cosa che fa è quella di “avvertire” il pilota britannico su cosa sta andando incontro, la scuderia italiana è completamente diversa.

Hakkinen avverte Hamilton per la Ferrari

Le parole di Hakkinen sono state molto chiare su quello che significa cambiare scuderia e ci tiene a precisare che questo passaggio che il pilota britannico della Mercedes è molto importante. Il passaggio da una scuderia tedesca a una italiana sarà molto destabilizzante perché Mercedes e Ferrari, così come i tedeschi e gli italiani, hanno un modo di lavorare completamente diverso. Ha tenuto comunque a precisare, l’ex pilota finlandese, che rispetta molto il lavoro che continua a fare la Mercedes. Tuttavia crede che la Ferrari potrebbe finalmente portare Lewis Hamilton a diventare un campione, fare quindi quello che il pilota britannico non è mai riuscito a fare con la Mercedes. Le varie monoposto che hanno creato non sono mai state abbastanza forti e potenti da renderlo campione, ma al contrario la Ferrari potrebbe finalmente realizzare il suo sogno. L’unico problema rimane nel cambiamento, poiché Ferrari ha un suo modo di lavorare e Mercedes ne ha un altro, quindi sarà difficile per Hamilton.

Voi che ne pensate? Hamilton riuscirà finalmente a diventare un campione? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.