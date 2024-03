Tesla sabotata da Vulkangruppe, un gruppo di estrema sinistra

Ieri c’è stato un enorme scandalo, una notizia che ha fatto raddrizzare le orecchie agli appassionati dell’azienda di Elon Musk. Tesla è stata sabotata da Vulkangruppe, un gruppo di anarchici di estrema sinistra

In Germania continua a scatenarsi il caos con questo gruppo di terroristi, che hanno deciso di colpire ancora una volta. In seguito ad un altro attacco da parte dell’organizzazione, la Tesla è stata sabotata proprio dai famosi Vulkangruppe, scatenando lo scompiglio e il caos. Il gruppo avrebbe infatti scatenato un incendio e interrotto l’alimentazione della corrente dell’intero distretto di Order-Spree, nel comune germanico di Gosen-Neu Zittau. L’incendio ha interrotto i lavori all’interno dello stabilimento della Tesla, facendo evacuare tutti i dipendenti all’interno della struttura. Fortunatamente l’incendio e l’interruzione dell’alimentazione elettrica non hanno causato alcun danno. Subito dopo l’incendio, sia polizia che pompieri si sono recati sul posto per iniziare delle indagini e pare che la colpa sia proprio del gruppo terroristico Vulkangruppe.

Tesla sabotata da Vulkangruppe: la parola del gruppo

Questo gruppo non è la prima volta che entra in azione. Questi cosiddetti terroristi hanno ottenuto la loro fama per provocare disturbo alla quiete pubblica e spesso e volentieri commettono questi atti vandalici nel nome di una loro causa. Sono in tutto e per tutto un gruppo di anarchici, che vogliono far saltare le grandi imprese perché credono che queste rovinino il mondo. L’organizzazione ha spesso usato dei nomi per indicare dei vulcani islandesi nel tentativo di lasciare un nome d’impatto per la società tedesca.

Tesla divora la terra, le risorse, le persone e la manodopera e in cambio sputa SUV, macchine assassine e monster truck. Il nostro regalo per l’8 marzo è chiudere Tesla

Il gruppo ha poi definito Elon Musk un tecno-fascista. Non è mancata la risposta dell’imprenditore miliardario, che ha ritenuto la loro mossa tremendamente stupida, visto che intende costruire sempre più auto elettriche con i cinesi per sostenere l’ecologia. Ha sottolineato che tentare di interrompere la produzione di veicoli elettrici, piuttosto che di veicoli a combustibile fossile, è estremamente stupido.

