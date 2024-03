Oscar 2024 John Cena nudo sul palco per i migliori costumi

John Cena consegna il premio dei migliori costumi agli Oscar 2024 senza indossare di fatto nessun tipo di costume

Durante la cerimonia degli Academy Awards è tipico che vengano preparate una serie di gag sciocche e divertenti per sciogliere un po’ la tensione che si crea durante la cerimonio che da sempre si svolge in maniera molto rigida. Quest’anno è stato John Cena ad essere protagonista di uno di questi momenti. Probabilmente la sua apparizione sul palco rimarrà nella storia degli Oscar. Infatti, il lottatore di wrestling/attore ha portato la busta contenente il nome del film vincitore della statuetta per i migliori costumi senza indossare alcun tipo di costume.

Oscar 2024 la gag di John Cena rende omaggio ad un altro momento nella storia degli Oscar

La sua apparizione sul palco è stata una sorta di omaggio ad un altro momento degli Oscar di 50 anni fa. Infatti, fa riferimento a quando uno streaker attraversò il palco durante la cerimonia degli Oscar nel 1974. Jimmy Fallon nell’introdurre il presentatore del premio ha rimandato a quel momento iconico nella storia degli Academy. Così dopo essere uscito fuori da dietro la scenografia John Cena è uscito dal suo nascondiglio coperto solo dalla busta con il nome del vincitore. A quel punto, per permettergli di annunciare il vincitore, Jimmy Fallon lo ha avvolto in un telo rosa a mo’ di tunica e il tutto è risultato molto divertente dal momento che il sarcasmo nella voce di John Cena era alquanto evidente. Sicuramente così come sono passate alla storia le immagini dell’episodio del 1974, passerà alla storia anche questa gag del 2024 con protagonista John Cena. Si tratta di una gag infatti molto riuscita e commentata anche sui social dove non sono mancati anche apprezzamenti per il fisico dell’attore/wrestler.

E voi cosa ne pensate di questa gag di John Cena agli Oscar 2024? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.