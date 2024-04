Ecco il nuovo SUV Alfa Romeo Milano

Dopo mesi di attesa finalmente è stata svelata al mondo la nuova Alfa Romeo Milano, il piccolo SUV che riporta la casa italiana nel segmento B

È stata appena presentata la nuova punta di diamante di casa Alfa Romeo: l’azienda italiana ha svelato al mondo il nuovo SUV Alfa Romeo Milano. Una delle auto sicuramente più attese del 2024 per tutti gli appassionati di auto. Si tratta del modello più piccolo della casa e con cui Alfa Romeo ritorna sulla scena del segmento B. Degna erede, sempre facendo riferimento a questo segmento, delle storiche Giulietta e Mito. Il nuovo B-SUV di casa Alfa Romeo arriva sul mercato con ben quattro motorizzazioni: 136 CV ibrida, ibrida Q4 a trazione integrale da 136 CV, versione elettrica da 156CV e elettrica (variante veloce) da 240 CV. Il nuovo SUV di casa Alfa Romeo sarà disponibile sin da subito nella versione di lancio “Speciale” ad un prezzo di 29.000 euro per la variante ibrida e 39.000 euro invece per la versione elettrica.

Alfa Romeo Milano SUV: dimensioni e caratteristiche tecniche

La nuova Alfa Romeo Milano è lunga 4,17 metri, larga 1,78 e ha un’altezza di 1,5 metri. Abbiamo un bagagliaio molto capiente di ben 400 litri. Il design è stato interamente sviluppato dal Centro Stile Alfa Romeo. Frontalmente troviamo segni distintivi tipici del marchio come il trilobo frontale dove al suo interno sono presenti, a seconda della versione, il Biscione visconteo o la scritta Alfa Romeo. I fanali sono accompagnati da una matrice Full LED Matrix adattivi che sembrano abbracciare la parte frontale della scocca.

La parte posteriore invece presenta la consueta striscia luminosa che percorre tutto il portellone e che richiama il concetto di coda tronca. Internamente abbiamo il classico design “a cannocchiale”. Dotazione digitale che presenta uno schermo da 10,25 pollici e sempre al centro della plancia vi è un ulteriore display da 10,25 pollici dedicato al sistema infotainment. Grande novità è poi quella della presenza dell’assistente virtuale attivabile tramite il comando “Hey Alfa”, basato anche su Chat GPT. All’interno dell’abitacolo abbiamo delle bocchette di climatizzazione a forma di quadrifoglio e sedili sportivi a marchio Sabelt.

La nuova Milano è dotata di tecnologia proximity access che permette l’apertura e la chiusura dell’auto semplicemente avvicinandosi o allontanandosi da questa. Rimanendo in ambito tecnologico, le versioni elettriche consentono di sfruttare la funzione EV-Routing che permette di programmare le soste di ricarica durante un viaggio. Mappe e software saranno sempre aggiornati all’ultima release software grazie agli aggiornamenti OTA. Inoltre, grazie all’applicazione My Alfa Connect, sarà possibile interagire da remoto per gestire alcune funzioni dell’auto.

I motori con cui verrà proposta al pubblico

La nuova Alfa Romeo Milano, come dicevamo, sarà proposta in variante ibrida ed elettrica. La sua variante elettrica sarà dotata di 156 CV affiancato da una batteria con una capacità di 54kWh. Alfa Romeo ha dichiarato un’autonomia di 410km secondo il ciclo WLTP. Sempre ad impronta elettrica ma in versione Veloce l’Alfa Romeo Milano con una potenza di 177kWh e 240 Cv. Il nuovo SUV della casa del biscione sarà poi proposto in versione Mild Hybrid a 48V. Si tratta di una composizione che prevede un motore turbo benzina di tre cilindri da 1,2 litri che eroga 136 CV/100kWh combinato ad un motore elettrico da 29 CV/21 kWh. L’azienda fa sapere che in città sarà possibile usufruire della modalità elettrica fino al 50% del tempo.

E a voi piace il nuovo SUV Alfa Romeo Milano? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e ricordate di seguirci come sempre su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo dei motori e non solo!