Recensione Corsair Nightsabre Wireless: un mouse creato per vincere

In Questo articolo andremo a vedere la recensione del Corsair Nightsabre Wireless un mouse creato per il competitivo e non solo!

Corsair lancia oggi sul mercato il nuovissimo Nightsabre Wireless creato appositamente per soddisfare le esigenze dei giocatori competitivi.

Questo mouse si distingue per la sua reattività e leggerezza, offrendo un’esperienza di gioco eccezionale. La sua forma simmetrica è progettata per adattarsi perfettamente alla mano dell’utente, consentendo movimenti precisi e agili durante le intense sessioni di gioco.

Nightsabre offre la comodità di un utilizzo senza fili grazie alla tecnologia Slipstream Wireless o Bluetooth, garantendo libertà di movimento senza ostacoli.

Con la possibilità di programmare tutti gli 11 pulsanti, è possibile personalizzare il mouse secondo le preferenze individuali. Inoltre, il software Corsair iCUE offre un’ampia gamma di opzioni per personalizzare la retroilluminazione RGB a sette zone, che può essere adattata al proprio stile di gioco e illuminare il campo di battaglia.

Il sensore ottico Corsair Marksman, con una sensibilità di 26K DPI, rileva ogni minimo movimento con una precisione millimetrica, consentendo una mira precisa e reattiva. Inoltre, i pulsanti Corsair Quickstrike, con una velocità di attivazione a gioco zero e gli switch ottici istantanei, assicurano una registrazione dei clic rapida e affidabile.

Nightsabre è un compagno di gioco affidabile che offre prestazioni straordinarie, senza trascurare l’eleganza e il comfort che gli utenti si aspettano da Corsair.

Scopriamo questo mouse da gaming grazie alla sua scheda tecnica

Connessione : via cavo (USB A-C). Wirless (Slipstream 2.4GHz) Bluetooth (4.2 + LE)

: via cavo (USB A-C). Wirless (Slipstream 2.4GHz) Bluetooth (4.2 + LE) DPI: Max 26K

Max 26K Dimensioni del mouse : 129 x 63x 40mm

: 129 x 63x 40mm Illuminazione : 7 zone colore

: 7 zone colore Sensore : Marksman

: Marksman Software : iCUE

: iCUE Numero Pulsanti : 11 (DPI compresi)

: 11 (DPI compresi) Peso: 99g

Packaging e design | Recensione Corsair Nightsabre Wireless

Il packaging del mouse rappresenta il classico stile di imballaggio Corsair, con predominanza dei colori nero e giallo.

Sulla parte anteriore del packaging, si trova una foto aerea del mouse Nightsabre Wireless con il simbolo distintivo che conferma il supporto a iCUE. La parte posteriore offre una descrizione dettagliata delle caratteristiche del mouse, fornendo un quadro completo del prodotto.

Per quanto riguarda il design, il Nightsabre Wireless presenta uno stile che potrebbe richiamare alcuni mouse del passato, ma è stato attentamente studiato per offrire un comfort ottimale e una reattività superiore.

Non c’è dubbio che questo mouse sia stato creato per offrire uno stile unico e accattivante, combinato con prestazioni invidiabili. Sorprendentemente, nonostante la presenza di una batteria e una serie infinita di punti LED, il mouse si mantiene leggero, con un peso inferiore ai 100 grammi.

Vediamo come si comporta in gaming | Recensione Corsair Nightsabre Wireless

Abbiamo testato il mouse in questione attraverso vari FPS. Ovviamente non poteva mancare una serie di partite sulBattle royale Warzone, Valorant e Overwatch 2. Grazie alla sua leggerezza e grazie all’altissima personalizzazione gestibile con iCUE possiamo affermare che siamo davanti a un mouse che, nonostante il prezzo contenuto, per il suo genere, si dimostra un più che valido alleato in game.

La possibilità di gestire i DPI su tutti gli assi ci ha reso la personalizzazione davvero semplice ed efficace. Il profilo base è molto valido e aiuta nel mantenere una mira stabile ma fluida nello stesso tempo. Ovviamente ogni giocatore dovrà allineare il profilo al proprio stile di gioco e alle proprie armi ma per i neofiti il pacchetto base risulterà soddisfacente.

Le nuove tecnologie unite a quelle meno recenti sono il connubio vincente

Ovviamente, come detto, ogni singolo tasto del Nightsabre Wireless è programmabile ma quello che più ci ha stupito è la tecnologia Quickstrike, che ora cerchiamo di spiegarvi in modo più umano e comprensibile possibile.

Quickstrike è la pre-tensionatura dei pulsanti con una forza di chiusura a molla verso il basso per ridurre la distanza tra essi e i loro interruttori nel punto zero. In poche parole è un sistema di molle che tiene in perenne tensione il tasto di click (sinistro o destro) in modo da abbassare la latenza fra pressione del tasto e arrivo all’interruttore comando nel suo punto di massima pressione.

Il tutto si riduce in una “cliccata” fluida, facile, nitida e immediata. Inoltre grazie al rimbalzo rapido dopo il clic e il rilascio, i pulsanti tornano immediatamente nella posizione di pre-tensionatura e sono pronti per il successivo clic rapido.

Il tutto è condito da interruttori ottici per i pulsanti L/R. Gli interruttori ottici utilizzano la luce infrarossa per rilevare i clic del mouse, senza l’uso di contatti metallici.

Questa tecnologia elimina la necessità di utilizzare tecniche per mitigare i rimbalzi che sono comuni negli interruttori meccanici tradizionali. Ciò si traduce in una attivazione estremamente veloce e nella minima latenza possibile, garantendo al contempo una durata e una affidabilità eccellenti.

Ovviamente non mancano le ultime tecnologie come la tecnologia Sleapstream che abbiamo imparato a conoscere in mouse come il SABRE RGB PRO.

Per concludere l’anamnesi del mouse non è trascurabile il sensore Corsair Marksman 26K. Nightsabre utilizza un sensore ottico personalizzato Corsair Marksman, sviluppato in collaborazione con PixArt, garantendo prestazioni e precisione incredibilmente elevate.

Il suo DPI può essere regolato con precisione da 100 fino a un valore nativo di 26.000, con incrementi di 1 DPI. Offre una risposta istantanea su tutta la gamma di risoluzione, consentendo una precisione di tracciamento superiore.

Il sensore ottico Corsair Marksman traccia a velocità fino a 650 pollici al secondo e un’accelerazione massima di 50G. È inoltre progettato per un’operazione a bassissimo consumo energetico senza compromettere le prestazioni di tracciamento.

Per quanto riguarda la batteria è garantita per un utilizzo continuo fino a 100 ore nelle migliori condizioni ma è buono sapere che in soli 15 minuti di ricarica offre fino a 20 ore di autonomia.

Chi dovrebbe acquistare Corsair Nightsabre Wireless?

In conclusione, possiamo affermare che ci troviamo di fronte a un mouse competitivo di grande valore.

Le novità e le tecnologie apportate a questo Nightsabre Wireless sono molte e molto interessanti. Il sensore ottico performante, la nuova tecnologia Quickstrike, il sensore Marksman 26K e il design ergonomico lo rendono performante e promettente. Senza dimenticare la grande personalizzazione, soprattutto gratuita, del software iCUE da Corsair.

Questo mouse competitivo e Wirless è forse quel tassello mancante che ogni giocatore si aspettava dal brand, il Nightsabre Wireless a nostro avviso è unico nel suo genere e regalerà grandi soddisfazioni.

Il costo consigliato è di 169.99 euro, non dei più accessibili ma conoscendo il mercato fra un paio di mesi subirà un piccolo taglio di costo.