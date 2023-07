Disney Plus: disponibili i primi tre film di Men in Black!

Fra le nuove aggiunte del catalogo di Disney Plus troviamo anche i primi tre film del franchise di Men in Black: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nonostante le polemiche per la cancellazione di Crater, il catalogo di film e serie TV di Disney Plus, già immenso di per sé, continua ad espandere i propri orizzonti. L’aggiunta più recente e degna di nota è sicuramente Secret Invasion, nuova serie dell’MCU di cui vi sveliamo i primi dettagli in questo articolo dedicato. Gli amanti delle maratone, però, saranno sicuramente contenti di sapere che oltre ad Indiana Jones sono sbarcati sulla piattaforma Disney anche i Men in Black. Sono state infatti rilasciate le prime tre pellicole con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones, le cui avventure partono nel lontano 1997. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

I primi tre film di Men in Black sbarcano su Disney Plus!

Men in Black è una pellicola del 1997 diretta da Barry Sonnenfeld, la cui sinossi è la seguente:

I Men in Black seguono le gesta degli agenti Kay e Jay, membri di un’organizzazione top secret fondata per controllare l’attività aliena sulla Terra. I due MiB si ritrovano al centro del micidiale complotto di un terrorista intergalattico (Vincent D’Onofrio) arrivato sulla Terra per assassinare due ambasciatori provenienti da galassie in guerra.

Con Men in Black II, sempre diretto da Sonnenfeld, saltiamo al 2002. La sinossi è la seguente:

Quattro anni dopo che Jay e Kay hanno evitato un disastro intergalattico, Jay ha preso il ruolo del suo ex partner come impiegato più fastidiosamente efficiente dell’agenzia governativa non ufficiale che regola tutte le questioni aliene sulla Terra. Mentre indaga su un crimine apparentemente ordinario tra alieni, Jay scopre un complotto diabolico ideato da Serleena, un mostro malvagio travestito da modella sexy di lingerie. Quando Serleena prende in ostaggio l’intero edificio MiB, Jay può solo rivolgersi al pensionato Kay, la cui esperienza rappresenta l’ultima migliore speranza dell’universo per evitare la distruzione totale.

Infine, Barry Sonnenfeld si occupa della regia anche del terzo capitolo di Men in Black, un vero e proprio revival del franchise datato 2012. La sinossi è la seguente:

Gli agenti Jay e Kay tornano… indietro nel tempo. Jay ha visto cose inspiegabili nei suoi 15 anni con i Men in Black, eppure niente, nemmeno gli alieni, lo lascia perplesso quanto il suo partner ironico e riservato. Ma quando sono in gioco la vita di Kay e il destino del pianeta, l’Agente J dovrà viaggiare indietro nel tempo per sistemare le cose. J scopre che ci sono segreti nell’universo che Kay non gli ha mai svelato, segreti che si riveleranno da soli quando si alleerà con il giovane agente Kay (Josh Brolin) per salvare il suo partner, l’agenzia e il futuro dell’umanità.

E questo è quanto: potete recuperare la prima trilogia di Men in Black su Disney Plus a partire… anche da subito se volete! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

