Tombi: ecco il trailer di un altro grande ritorno!

Non solo Gex: anche il “compagno di merende” torna con un inatteso trailer da Limited Run Games, ovvero l’ibrido platformer/GdR Tombi!

Quella di oggi, dopo l’annuncio di Gex Trilogy, per gli appassionati dei platformer degli anni ’90 è una giornata campale: abbiamo un trailer anche per Tombi!, in questo caso annunciato per conto suo (nonostante esista un sequel, Tombi! 2). Il gioco è uscito per la prima volta su PlayStation il giorno di Natale in Giappone nel 1997, seguito dal 16 luglio negli Stati Uniti e il 28 agosto nel caro Vecchio Continente. Il director del gioco originale, nonché produttore e designer, torna insieme alla sua creatura: Limited Run Games ha infatti unito le forze con Tokuro Fujiwara per portare il titolo sulle piattaforme moderne. Così come Castlevania Advance Collection, la già citata Gex Trilogy e un remake di Clock Tower, anche questo titolo sfrutterà il Carbon Engine.

Oltre il trailer: cosa sapere di Tombi! (sì, col punto esclamativo!)

Nella sua nuova edizione, Tombi! comprenderà una colonna sonora inedita da Harumi Fujita: non sappiamo cosa comporti questo per l’iconica soundtrack originale. Allo stesso modo, non abbiamo una finestra di uscita, al di fuori della gradita conferma dell’esistenza del titolo. Quel che vi sappiamo confermare, però, è che si tratta di uno dei primi platformer in “2½D” alla maniera di Klonoa. Nell’avventura vestiremo i panni (da selvaggio) dell’eponimo protagonista (chiamato Tomba al di fuori dell’Europa) e combattere un malvagio stregone suino. La presenza di quest da completare rende il titolo un ibrido tra platformer e gioco di ruolo, con tutto il backtracking che ne deriva. Le piattaforme previste sono PS5, PS4 e, per la prima volta, Nintendo Switch e Steam.

Ora sta a voi dirci la vostra: la premessa vi convince? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.