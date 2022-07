TrendForce dichiara: la domanda di monitor LCD continua a indebolirsi

La domanda di monitor LCD continua a indebolirsi nel 2H22, le spedizioni annuali a soli 139,9 milioni di unità, afferma TrendForce

Dettagli sull’indebolimento della domanda di monitor LCD nel 2H22

Secondo la ricerca TrendForce, le spedizioni globali di monitor LCD hanno raggiunto 72,3 milioni di unità nel 1H22, un livello alla pari con lo stesso periodo del 2021. Alcuni ordini di dispositivi interi nel 4Q21 sono stati rinviati al 1Q22 a causa di problemi di logistica e trasporto. Inoltre, alcuni marchi si sono sentiti ottimisti riguardo alle prospettive per il 2022, quindi hanno avviato promozioni aggressive per stimolare le vendite nel 1Q22. La guerra russo-ucraina e l’aumento dell’inflazione hanno gravemente influenzato la domanda nel mercato di consumo europeo dal secondo trimestre. Ma la domanda di modelli di business è ancora positiva, il che a sua volta colma il divario lasciato dal mercato di consumo.

In attesa delle tendenze del mercato dei monitor LCD nel 2H22, TrendForce indica che, dal momento che la maggior parte degli ordini per i modelli di business era stata digerita entro la fine del 2Q22, insieme alla lentezza dei nuovi ordini, lo slancio generale della domanda aziendale non è stato buono come nel 1H22. I modelli di consumo risentono dell’aumento dell’inflazione e dei rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti e i consumi del mercato continuano a rimanere in letargo. Si prevede che le spedizioni di monitor LCD diminuiranno del 5,4% e del 2,4% su base trimestrale rispettivamente nel 3trim22 e nel 4trim22. La percentuale di spedizioni nella prima e nella seconda metà dell’anno scenderà a circa 51,7: 48,3.

Una soluzione

Allo stato attuale, la carenza di container e la congestione portuale sono diminuite. Nel 2Q22, il tempo di transito di interi dispositivi monitor LCD dalla Cina al Nord America e all’Europa è diminuito di circa 2-3 settimane rispetto al 1Q22. Inoltre, poiché la domanda continua a indebolirsi, i livelli di inventario di tutti i dispositivi dei produttori di marca sono aumentati vertiginosamente. Il modo più veloce per i marchi di ridurre le scorte disponibili è ridurre l’acquisto di pannelli front-end, componenti e interi dispositivi SI e introdurre promozioni aggressive per stimolare le vendite. TrendForce prevede che le spedizioni di monitor LCD raggiungeranno 139,9 milioni di unità nel 2022, con un calo del 3,5% su base annua. Tuttavia, la strategia di spedizione utilizzata dai produttori di marca per controllare l’inventario potrebbe annunciare un’alta stagione senza picchi e un inverno di malcontento per i produttori di pannelli e gli SI nel 2H22.

E voi? cosa ne pensate di queste notizie non molto entusiasmanti che arrivano da TrendForce sull’indebolimento della domanda dei monitor LCD ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).