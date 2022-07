Stray: dove trovare tutti i ricordi per B-12

In questa guida di Stray andremo ad illustrare dove dovremo dirigerci per trovare tutti i ricordi di B-12

Dopo diversi mesi d’attesa, finalmente il gioco sulle palle di pelo più carine, simpatiche e dominatrici del genere umano è finalmente uscito. Ovviamente stiamo parlando di Stray, titolo pubblicato da Annapurna Interactive e sviluppato dallo studio BlueTwelve, e che numerosi amanti degli animali (nello specifico, di gatti) attendevano da diverso tempo, sin dal suo annuncio nel 2020. Si tratta di un’avventura videoludica in terza persona e dalle caratteristiche platform che segue le vicende di un gatto, ritrovatosi in una città popolata da robot, macchine e virus (qui potrete trovare la nostra recensione).

Dopo essere caduto negli abissi di questa cittadina, il gatto si prefigge l’obiettivo di tornare in superficie, accompagnato da un drone chiamato B-12. Mentre comandando il gattino potremo scalare muri, saltare ostacoli e interagire con vari oggetti ambientali, con il drone avremo modo di conservare gli item, penetrare all’interno dei vari dispositivi tecnologici e risolvere enigmi necessari per avanzare ulteriormente nella storia. In questa guida di Stray andremo a concentrarci proprio su B-12, cercando di esprimere nel modo più chiaro e conciso possibile dove trovare tutti i suoi ricordi.

A caccia di ricordi in Stray

C’è una ragione importante per il quale dobbiamo capire dove andare per trovare questi ricordi: in Stray, essi sono frammenti del passato che il nostro compagno B-12 può scannerizzare per riempire i vuoti all’interno della sua mente, andando così a fare da guida sullo stato del mondo in cui è ambientato il gioco. Questi ricordi saranno uno dei collezionabili principali da dover cercare, e sono un totale di 27 frammenti posizionati tutti nelle varie zone del gioco visitabili durante il proprio viaggio. Vediamo allora dove sono localizzati.

L’appartamento (1/27) – Stray: guida su dove trovare tutti i ricordi di B-12

La nostra guida su dove trovare i ricordi di B-12 partirà proprio dal principio, a cominciare dunque dall’appartemento: non sarà così complicato trovare il primo frammento, anzi, esso sarà ottenibile automaticamente dopo aver controllato il murale con sopra raffigurata una spiaggia.

Gli slum (da 2/27 a 8/27) – Stray: guida su dove trovare tutti i ricordi di B-12

Continuando questa guida su dove trovare tutti i ricordi di B-12, adesso dovrete trovarvi con le spalle rivolte verso il Guardiano, e dirigervi verso i gradini in basso. Arrampicatevi fino al raggiungere il tetto rosso con il simbolo di una freccia circolare in cima. Guardando dietro questo segno si troverà un robot morto dietro una serie di valigie, e scannerizzandolo si otterrà il secondo ricordo.

Il terzo ricordo sarà un oggetto misterioso venduto dal Mercante, in cambio di tre lattine di bevande energetiche. In Stray ci sono in totale quattro distributori sparsi per il gioco:

Al lato opposto al musicista Morosque, sotto le scale vicino al Guardiano

Nel vicolo vicino a dove si entra nell’area, accanto ai graffiti “RIP Umani”

Sul balcone sopra Rozey, il robot seduto a guardare la TV nel vicolo

Direttamente sotto il tetto con il divano e la TV, dove si possono cambiare i canali, accanto allo scaffale

Il quarto ricordo si troverà nella zona superiore del bar, lo otterrete ispezionando la scodella di cibo su un tavolo rotondo. Il quinto ricordo sarà all’interno dell’appartamento di Momo, in cima agli slum: dirigetevi attraverso la tenda per entrare nella zona della camera da letto, e controllate il poster di un videogioco. Il sesto ricordo sarà in un vicolo sul retro vicino all’area in cui sarete entrati, e sarà ottenibile guardando i graffiti sul muro vicino al distributore necessario per il terzo ricordo. Il settimo ricordo lo troverete scendendo delle scale alla sinistra del Guardiano, girando a sinistra nel primo vicolo e arrampicandovi sul dipinto posto sul muro sopra i condizionatori. L’ottavo ricordo si otterrà grattando la porta di Elliot Programming, dirigendosi poi al piano superiore e controllando le piante in un vaso e nel water.

I tetti e Dead End (da 9/27 a 11/27 e da 11/27 a 14/27) – Stray: guida su dove trovare tutti i ricordi di B-12

Dopo aver passato il secondo gruppo di Zurks, salterete attraverso una fessura e vi troverete di fronte ad un’insegna neon da cui riceverete il nono ricordo. Dopo aver sconfitto gli Zurks e aperto il cancello, guardate a sinistra per trovare un cartellone bloccato nel terreno, che avrà il decimo ricordo. Per l’undicesimo ricordo, questo sarà ottenuto automaticamente una volta finito il capitolo.

Per quanto riguarda dove trovare i ricordi di B-12 nella parte Dead End, il dodicesimo ricordo sarà assegnato una volta iniziato il capitolo, girando a sinistra e controllando la serranda prima di scendere la rampa. Per il tredicesimo ricordo dovrete arrampicarvi sulle tubature, salendo fino a quando non si arriva in cima alle unità AC, camminando fino alla fine del sentiero e attraversando il buco del recinto, girando infine a destra. Per il quattordicesimo ricordo bisognerà avvicinarsi al manicihino accanto a Doc, dopo aver incontrato questo personaggio nel suo appartamento.

Le Fogne e Villantenna (15-16/27 e 17-18/27) – Stray: guida su dove trovare tutti i ricordi di B-12

Dopo che il cancello sarà sbloccato da Momo, scendete lungo il sentiero dritto fino a trovare grandi sacche di Zurk su entrambi i lati; scendete poi lungo il sentiero a sinistra sbarazzandovi delle sacche, entrando poi nella presa d’aria a sinistra. Attraversate lo sfiato fino a raggiungere l’altro lato per trovare il quindicesimo ricordo in cima alla ringhiera. Per il sedicesimo ricordo, una volta superata l’area tappezzata di occhi saltate giù sul tubo grande, scendete sul tubo più piccolo a sinistra e poi attraversate lo sfiato sul lato destro del muro.

Nel primo capitolo di Villantenna si otterrà automaticamente il diciassettesimo ricordo di Stray. Invece, per il diciottesimo ricordo, dal punto di partenza di Villantenna si dovrà salire la prima scala, camminando fino a quella vicino al ramo di un albero: il ricordo sarà sul muro adiacente alla scala.

Infracittà (da 19/27 a 25/27) – Stray: guida su dove trovare tutti i ricordi di B-12

Questa parte della guida tratta forse una delle sezioni più corpose di Stray, dove andremo a trovare il maggior numero di ricordi di B-12: il diciannovesimo ricordo si riceverà automaticamente alla stazione della metropolitana, mentre il ventesimo ricordo si otterrà salendo le scale e uscendo dalla stazione, girando a destra e arrampicandosi sugli scaffali di Ledoc. Per il ventunesimo ricordo si dovrà andare nel vicolo dove Albert sta spazzando, salire sul cassonetto e poi fino al cartello arancione.

Nel centro della città si troverà un grande ologramma di un robot, e accanto ad esso un robot che dorme sul divano; attraversando la finestra aperta davanti al robot e salendo la scala si otterrà il ventiduesimo ricordo. Il ventitreesimo ricordo sarà ottenibile andando nel negozio di Mattbee, arrampicandosi nello spazio sul soffitto e guardando sull’entrata. Il ventiquattresimo ricordo si troverà scannerizzando l’immagine di una Sentinella sul muro, dopo aver rubato la Batteria Atomica entrando così nella stanza di sicurezza del grosso ologramma. Il venticinquesimo ricordo sarà dentro il nightclub: dirigetevi dietro il bancone e usate il piccolo ascensore per scendere nell’are sottostante, trovando il ricordo al centro della stanza.

Prigione e Stanza di controllo (26/27 e 27/27)

Ultima parte della nostra guida su dove trovare tutti i ricordi di B-12 in Stray: per il ventiseiesimo ricordo, dopo aver rinchiuso la Sentinella nella cella durante la vostra fuga, guardate sulla sinistra dopo aver oltrepassato un cancello per trovare un robot riavviato. Infine, il ventisettesimo ricordo sarà ricevuto automaticamente dopo essere entrati nella stanza. Una volta trovati tutti i ricordi si sbloccherà un trofeo, e anche uno stravagante zainetto da parte di B-12 che si andrà ad indossare quando rigiocherete i capitoli all’interno del salvataggio.

Se questa guida vi è risultata utile, continuate a seguirci su tuttoteK per trovare ulteriori articoli di questo tipo insieme ad altre curiosità e news riguardo il mondo dei videogiochi. Inoltre, visitate Instant Gaming se siete interessati a trovare dei videogiochi a prezzi convenienti.