Nuovo disco rigido Stream S05 di Silicon Power

L‘azienda Silicon Power ha presentato il suo disco rigido portatile Stream S05

Il nuovo Stream S05 di Silicon Power (SP), qui per maggiori informazioni sull’azienda, è stato progettato per essere il disco rigido portatile perfetto per risparmiare in movimento. Lo Stream S05 sarà il tuo nuovo disco rigido portatile preferito da 2,5″. Destinato all’uso quotidiano, il suo design compatto e leggero si adatta comodamente alla tua mano per la massima portabilità. Portalo con te ovunque tu vada per eseguire il backup di qualsiasi cosa, dai documenti importanti agli insostituibili ricordi, in modo affidabile e sicuro. Foto, video, brani musicali, documenti- Qualsiasi cosa ti serva per eseguire il backup, lo Stream S05 ha spazio per tonnellate di contenuti con una capacità di archiviazione fino a 5 TB. Inoltre, USB 3.2 Gen 1 super veloce l’interfaccia di tipo A offre velocità di trasferimento rapide per ridurre il tempo necessario per archiviare i file in un luogo sicuro.

Caratteristiche tecniche del nuovo disco rigido Stream S05

Trasferimento dati super veloce con interfaccia USB 3.2 Gen 1 di tipo A

Enormi capacità di archiviazione disponibili in due diverse dimensioni per soddisfare le diverse esigenze (S05S-1TB/2TB e S05L 4TB/5TB)

La luce LED indica l’attività di trasferimento dei dati e lo stato di alimentazione

Il design compatto e leggero si adatta comodamente alla mano per la massima portabilità

Vera tecnologia Plug & Play: nessuna installazione di software o driver necessaria

Alimentato direttamente dalla porta USB: nessuna fonte di alimentazione esterna richiesta

Include 1 cavo USB da tipo A a tipo A (lunghezza 23 cm)

Software SP Widget gratuito disponibile per il download per fornire potenti funzioni come backup e ripristino dei dati, crittografia AES a 256 bit e archiviazione su cloud per una gestione efficiente dei dati

Possibilità di personalizzazione (su richiesta)

Specifiche

Capacità: (S05S) 1 T2 TB, (S05L) 4 TB/5 TB

Dimensioni: (S05S) 126,5 mm x 79,8 mm x 15,0 mm, (S05L) 126,5 mm x 79,5 mm x 23,5 mm

Peso: (S05S) 144 g, (S05L) 244 g

Materiale: plastica

Colore nero

Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 (compatibile con USB 3.1, USB 3.0 e USB 2.0)

Compatibilità OS: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x

Temperatura di esercizio: 5°C – 55°C

Temperatura di stoccaggio: -40°C – 70°C

Tensione di funzionamento: CC 5 V

Certificazione: CE, FCC, BSMI, UKCA, KC

Garanzia: 3 anni

E voi? cosa ne pensate di quest0 nuovo disco rigido Stream S05 di Silicon Power? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).