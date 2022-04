TEAMGROUP: ecco il contest per vincere un pc

Si chiama #BuildNoLimits PC Desk Setup, il contest per provare a vincere il pc dei vostri sogni, connettendo le persone di tutto il mondo e farvi creare configurazioni da sogno per PC

TEAMGROUP è un famoso marchio di lunga data, leader a livello mondiale nel settore per tecnologie di archiviazione. TEAMGROUP offre le migliori soluzioni di archiviazione a professionisti, giocatori e creator e ora ospita il “#BuildNoLimits PC Desk Setup Contest” nello spirito di “Build No Limits” per incoraggiare tutti gli utenti di computer a mostrare i loro amati design, creatività, stile e atteggiamento attraverso le loro esclusive configurazioni del PC.

Da oggi fino all’11 maggio 2022, TEAMGROUP chiede agli utenti di computer di tutto il mondo di inviare le loro configurazioni PC uniche. Il vincitore del primo premio riceverà un PC da gaming di alta qualità del valore di circa 3.500 dollari ( pari a 3.230,50 euro), mentre i premi totali valgono oltre 5.600 dollari (5168,80 euro) per tutte le menzioni d’onore e i fortunati partecipanti.

TEAMGROUP: la richiesta agli utenti PC

Il brand chiede a tutti i partecipanti di tutto il mondo di costruire le proprie postazioni PC, e invita i partecipanti a presentare configurazioni PC esistenti o ideali in linea con lo spirito di “Build No Limits“. L’invio non è limitato a disegni, foto o modelli 3D di , ma deve includere il logo TEAMGROUP, T-CREATE o T-FORCE. Vengono accettati sia video che immagini per la competizione. Per incoraggiare gli utenti di tutto il mondo a partecipare e competere, TEAMGROUP offre 11 premi deluxe, tra cui il modulo di memoria T-CREATE CLASSIC, la scheda madre ASUS ProArt, le periferiche di gioco Cooler Master e Be Quiet! e custodie per PC. Gli utenti di tutto il mondo sono invitati a mostrare le configurazioni, gli stili e gli atteggiamenti originali del PC che infrangono tutte le regole.

BuildNoLimits PC Desk Setup Contest: aperte le iscrizioni

Le iscrizioni al primo round per il #BuildNoLimits PC Desk Setup Contest, sono aperte da oggi e si concluderanno l’11 maggio 2022. TEAMGROUP annuncerà le iscrizioni che avanzeranno alle finali e inviterà persone di tutto il mondo a votare le configurazioni PC preferite. Vincitori, menzioni d’onore e partecipanti fortunati saranno annunciati sul sito Web ufficiale il 10 giugno 2022. Per ulteriori informazioni sulla competizione, consultare il sito Web ufficiale di TEAMGROUP e la pagina Facebook.

Cosa ne pensate di questo contest di TEAMGROUP? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it. Non resta che augurare a tutti un in bocca al lupo.