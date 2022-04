Motorola G52: ufficiale anche per il mercato italiano

La famiglia moto g ha un nuovo nato: Moto G52. L’ultimo innesto nella gamma media di Motorola promette un livello ancora superiore di intrattenimento

Motorola Moto G52 è caratterizzato da un design tra i più sottili della sua categoria ed è disponibile in due eleganti colori Charcoal Grey e Porcelain White. Ma questo non è tutto: con il nuovo smartphone di Motorola, infatti, è possibile godersi un display OLED da 6,6” con refresh rate fino a 90Hz. E grazie alla risoluzione Full HD+, le immagini sono estremamente nitide e dettagliate. I due altoparlanti stereo con Dolby Atmos permettono di immergersi più profondamente nella visione di spettacoli o film con un suono pieno e multidimensionale. Anche l’ascolto dei brani musicali è caratterizzato da una maggiore profondità e chiarezza, per un’esperienza di assoluta qualità.

Scheda tecnica

OS : Android 12

: Android 12 CPU : Qualcomm Snapdragon® 680, ADRENO 610 GPU

: Qualcomm Snapdragon® 680, ADRENO 610 GPU RAM : 4GB/6GB

: 4GB/6GB ROM : 128GB / 256GB (Micro SD compatibile)

: 128GB / 256GB (Micro SD compatibile) Dimensioni : 160.98 x 74.46 x 7.99mm

: 160.98 x 74.46 x 7.99mm Peso : 169g

: 169g Display : 6.6″ FHD+ AMOLED | 90Hz refresh rate, 402ppi, 20:9 | DCI-P3

: 6.6″ FHD+ AMOLED | 90Hz refresh rate, 402ppi, 20:9 | DCI-P3 Batteria : 5000mAh³

: 5000mAh³ Ricarica : 30W

: 30W Fotocamere : 50MP (f/1.8, 0.64μm) | AF; 8MP (f/2.2, 1.12μm); 2MP macro (f/2.4, 1.75μm)

: 50MP (f/1.8, 0.64μm) | AF; 8MP (f/2.2, 1.12μm); 2MP macro (f/2.4, 1.75μm) Fotocamera anteriore : 16MP (f/2.45, 1μm)

: 16MP (f/2.45, 1μm) Connettività: Type-C port* (USB 2.0), 3.5mm jack; Bluetooth® 5.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz&5GHz | Wi-Fi hotspot; FM Radio; NFC; GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Moto G52: tripla camera per tutte le occasioni!

Sprigionare la propria creatività per esperienze fotografiche mozzafiato non è mai stato così semplice, grazie al completo sistema a tripla fotocamera. Il sensore di quella principale – da 50MP con tecnologia Quad Pixel – consente di catturare i momenti con la massima versatilità, scattando foto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità; la fotocamera Macro Vision dedicata permette di avvicinarsi al soggetto senza perdere un solo dettaglio; infine il terzo sensore offre due prospettive incredibili: grandangolare, perfetta per scattare foto di gruppo o panoramiche, e un sensore di profondità che opera con la fotocamera principale per sfocare lo sfondo automaticamente e creare ritratti in stile professionale. La fotocamera frontale da 16MP offre, infine, una piccola apertura con una grande profondità di campo, permettendo di vedere e condividere maggiori particolari di ciò che ci circonda.

Moto G52: prestazioni impeccabili

Per ottimizzarne le prestazioni, Moto G52 è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 680 che aumenta le performance 2 di oltre il 20% rispetto alla generazione precedente. Il processore è abbinato a 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. E con la ricarica TurboPower™ 30, è possibile fare velocemente il pieno di energia grazie alla batteria da 5000 mAh 3 . A completare il tutto, moto g 52 è basato su una versione pulita di Android 12, che include funzionalità quali la dashboard della privacy, che offre una visione chiara e completa di quando le applicazioni hanno avuto accesso a posizione, fotocamera o microfono del dispositivo, semplificando la gestione delle autorizzazioni. Queste feature, oltre al nuovissimo Material You combinato con My UX, permettono di personalizzare il telefono per soddisfare al meglio ogni specifica esigenza.

Prezzo e disponibilità

Moto G52 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane nei colori Charcoal Grey e Porcelain White, al prezzo di 299,90 euro.